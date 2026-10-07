https://crimea.ria.ru/20261007/otets-13-detey-i-ego-doch-pogibli-pri-atake-drona-v-khersonskoy-oblasti-1160030870.html

Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области

Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области

Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T18:33

2026-10-07T18:33

2026-10-07T18:33

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Трагедия произошла в Геническом округе.Он рассказал, что семью Колотун хорошо знают в области - они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. С начала специальной военной операции развозили гуманитарную помощь нуждающимся. Во время затопления после подрыва Каховской ГЭС вывозили людей на лодках, а зимой организовывали пункты обогрева.В июне президент России Владимир Путин лично вручил супруге погибшего орден "Мать-героиня". "Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности. Глубочайшие соболезнования Татьяне, детям, всем родным и близким погибших. Семье окажем всю необходимую помощь", - добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости