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Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T18:33
2026-10-07T18:33
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Трагедия произошла в Геническом округе.Он рассказал, что семью Колотун хорошо знают в области - они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. С начала специальной военной операции развозили гуманитарную помощь нуждающимся. Во время затопления после подрыва Каховской ГЭС вывозили людей на лодках, а зимой организовывали пункты обогрева.В июне президент России Владимир Путин лично вручил супруге погибшего орден "Мать-героиня". "Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности. Глубочайшие соболезнования Татьяне, детям, всем родным и близким погибших. Семье окажем всю необходимую помощь", - добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области

Отец 13 детей и его юная дочь погибли при атаке дрона на автомобиль в Херсонской области

18:33 07.10.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСАлександр Колотун на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Херсонской области Ириной Кравченко
Александр Колотун на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Херсонской области Ириной Кравченко
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Трагедия произошла в Геническом округе.
"Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Александр вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. Сейчас Татьяна ждет четырнадцатого ребенка", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Он рассказал, что семью Колотун хорошо знают в области - они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. С начала специальной военной операции развозили гуманитарную помощь нуждающимся. Во время затопления после подрыва Каховской ГЭС вывозили людей на лодках, а зимой организовывали пункты обогрева.
В июне президент России Владимир Путин лично вручил супруге погибшего орден "Мать-героиня".
"Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности. Глубочайшие соболезнования Татьяне, детям, всем родным и близким погибших. Семье окажем всю необходимую помощь", - добавил руководитель региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир СальдоХерсонская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
18:33Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
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