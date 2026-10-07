https://crimea.ria.ru/20261007/novyy-kurort-s-istoricheskim-fonom---kak-preobrazitsya-balaklava-1160010023.html

Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава

Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава

Набережные, парковки и новые общественные пространства появятся в Балаклаве в рамках федерального проекта круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал"... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T09:53

2026-10-07T09:53

2026-10-07T09:53

балаклава

севастополь

"пять морей и озеро байкал"

курорты крыма

крым курортный

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbb2ccbcfcb60baf3ea8812a596af5a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Набережные, парковки и новые общественные пространства появятся в Балаклаве в рамках федерального проекта круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". Как сообщили в среду в пресс-службе правительства города, проект планировки и межевания территории уже готов и проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 14 октября.Единая прогулочная среда"Проект определяет, как в дальнейшем будет развиваться территория вокруг Балаклавской бухты: где разместятся гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры, как будут организованы набережные, дороги, общественные пространства и необходимые инженерные сети", – сообщается на сайте городского правительства.Одна из основных идей – связать набережные и прилегающие территории в единую прогулочную среду и одновременно снизить автомобильную нагрузку на центральную часть Балаклавы. Для этого предусмотрены парковки, откуда жители и туристы смогут продолжить путь на общественном транспорте или электробусах.Историческая БалаклаваОсобое место в проекте занимает историческая Балаклава. Ряд зданий отреставрируют и вернут в современную жизнь города. При этом сохраняется исторически сложившаяся линия застройки. Одно из наиболее известных – объект культурного наследия – кинотеатр "Родина", где после реставрации вновь будут показывать кино."На Таврической набережной проект также предусматривает восстановление Балаклавского дома князя Юсупова, дачи Щербина и дачи врача Педькова, склада коньячного завода Шитта и других исторических зданий. В бывших дачах предусмотрено гостиничное использование, в доме Юсупова и здании бывшего склада – кафе и рестораны", – перечисли в правительстве.Четыре этапа работРеализовывать проект предполагается в четыре этапа, уточняют власти Севастополя. Такой порядок позволит постепенно вводить в эксплуатацию реконструируемые и новые объекты одновременно с необходимой для них инфраструктурой.На втором этапе работы сосредоточатся на территории над Мраморным пляжем, где появится новая туристическая инфраструктура. Также будет реконструированы дорога на пляж "Васили" и улица Историческая. Третий этап включает реконструкцию набережной Назукина и улицы Калича."На четвертом этапе работы сосредоточатся в корне бухты – на части территории бывшего завода "Металлист" и прилегающих участках. Здесь предусмотрены гостиница, комплексы апартаментов, культурно-досуговое и административное здания. Также планируется реконструкция объекта культурного наследия "Особняк Скирмунта" и сквера в районе улиц Новикова и Крестовского, включая Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны", – продолжили в пресс-службе.При планировании учтена и транспортная ситуация. В пешей доступности от центральной части предусмотрены перехватывающие парковки. С запада территория проекта граничит с заказником "Караньский" – требования по сохранению охранных зон также соблюдены. Общественные обсуждения продлятся до 14 октября.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2025 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Ожидается, что это даст региону три тысячи рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будетНовый курорт "Балаклава" – власти Севастополя рассказали о ходе проектаБалаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"

балаклава

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, севастополь, "пять морей и озеро байкал", курорты крыма, крым курортный