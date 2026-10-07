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Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава
Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава
Набережные, парковки и новые общественные пространства появятся в Балаклаве в рамках федерального проекта круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал"... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T09:53
2026-10-07T09:53
балаклава
севастополь
"пять морей и озеро байкал"
курорты крыма
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Набережные, парковки и новые общественные пространства появятся в Балаклаве в рамках федерального проекта круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". Как сообщили в среду в пресс-службе правительства города, проект планировки и межевания территории уже готов и проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 14 октября.Единая прогулочная среда"Проект определяет, как в дальнейшем будет развиваться территория вокруг Балаклавской бухты: где разместятся гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры, как будут организованы набережные, дороги, общественные пространства и необходимые инженерные сети", – сообщается на сайте городского правительства.Одна из основных идей – связать набережные и прилегающие территории в единую прогулочную среду и одновременно снизить автомобильную нагрузку на центральную часть Балаклавы. Для этого предусмотрены парковки, откуда жители и туристы смогут продолжить путь на общественном транспорте или электробусах.Историческая БалаклаваОсобое место в проекте занимает историческая Балаклава. Ряд зданий отреставрируют и вернут в современную жизнь города. При этом сохраняется исторически сложившаяся линия застройки. Одно из наиболее известных – объект культурного наследия – кинотеатр "Родина", где после реставрации вновь будут показывать кино."На Таврической набережной проект также предусматривает восстановление Балаклавского дома князя Юсупова, дачи Щербина и дачи врача Педькова, склада коньячного завода Шитта и других исторических зданий. В бывших дачах предусмотрено гостиничное использование, в доме Юсупова и здании бывшего склада – кафе и рестораны", – перечисли в правительстве.Четыре этапа работРеализовывать проект предполагается в четыре этапа, уточняют власти Севастополя. Такой порядок позволит постепенно вводить в эксплуатацию реконструируемые и новые объекты одновременно с необходимой для них инфраструктурой.На втором этапе работы сосредоточатся на территории над Мраморным пляжем, где появится новая туристическая инфраструктура. Также будет реконструированы дорога на пляж "Васили" и улица Историческая. Третий этап включает реконструкцию набережной Назукина и улицы Калича."На четвертом этапе работы сосредоточатся в корне бухты – на части территории бывшего завода "Металлист" и прилегающих участках. Здесь предусмотрены гостиница, комплексы апартаментов, культурно-досуговое и административное здания. Также планируется реконструкция объекта культурного наследия "Особняк Скирмунта" и сквера в районе улиц Новикова и Крестовского, включая Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны", – продолжили в пресс-службе.При планировании учтена и транспортная ситуация. В пешей доступности от центральной части предусмотрены перехватывающие парковки. С запада территория проекта граничит с заказником "Караньский" – требования по сохранению охранных зон также соблюдены. Общественные обсуждения продлятся до 14 октября.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2025 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Ожидается, что это даст региону три тысячи рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будетНовый курорт "Балаклава" – власти Севастополя рассказали о ходе проектаБалаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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балаклава, севастополь, "пять морей и озеро байкал", курорты крыма, крым курортный
Новый курорт с историческим фоном - как преобразится Балаклава

Проект развития Балаклавы вынесли на общественные обсуждения

09:53 07.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Балаклава
Севастополь. Балаклава
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Набережные, парковки и новые общественные пространства появятся в Балаклаве в рамках федерального проекта круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". Как сообщили в среду в пресс-службе правительства города, проект планировки и межевания территории уже готов и проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 14 октября.

Единая прогулочная среда

"Проект определяет, как в дальнейшем будет развиваться территория вокруг Балаклавской бухты: где разместятся гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры, как будут организованы набережные, дороги, общественные пространства и необходимые инженерные сети", – сообщается на сайте городского правительства.
Одна из основных идей – связать набережные и прилегающие территории в единую прогулочную среду и одновременно снизить автомобильную нагрузку на центральную часть Балаклавы. Для этого предусмотрены парковки, откуда жители и туристы смогут продолжить путь на общественном транспорте или электробусах.
"В границы проекта входят Таврическая набережная и набережная Назукина, территории в районе Мраморной улицы, а также часть бывшего завода "Металлист" и прилегающие участки. Здесь предусмотрены гостиницы, административные и общественно-деловые объекты, предприятия общественного питания, культурно-досуговые пространства. Одновременно планируется реконструкция существующих улиц, набережных и необходимой инженерной инфраструктуры", – продолжили в пресс-службе.

Историческая Балаклава

Особое место в проекте занимает историческая Балаклава. Ряд зданий отреставрируют и вернут в современную жизнь города. При этом сохраняется исторически сложившаяся линия застройки. Одно из наиболее известных – объект культурного наследия – кинотеатр "Родина", где после реставрации вновь будут показывать кино.
"На Таврической набережной проект также предусматривает восстановление Балаклавского дома князя Юсупова, дачи Щербина и дачи врача Педькова, склада коньячного завода Шитта и других исторических зданий. В бывших дачах предусмотрено гостиничное использование, в доме Юсупова и здании бывшего склада – кафе и рестораны", – перечисли в правительстве.

Четыре этапа работ

Реализовывать проект предполагается в четыре этапа, уточняют власти Севастополя. Такой порядок позволит постепенно вводить в эксплуатацию реконструируемые и новые объекты одновременно с необходимой для них инфраструктурой.
"В первый этап входят работы с историческими зданиями, строительство и реконструкция гостиничных объектов, создание инженерной инфраструктуры, а также реконструкция улицы Мраморной и Таврической набережной", - проинформировали в пресс-службе.
На втором этапе работы сосредоточатся на территории над Мраморным пляжем, где появится новая туристическая инфраструктура. Также будет реконструированы дорога на пляж "Васили" и улица Историческая. Третий этап включает реконструкцию набережной Назукина и улицы Калича.
"На четвертом этапе работы сосредоточатся в корне бухты – на части территории бывшего завода "Металлист" и прилегающих участках. Здесь предусмотрены гостиница, комплексы апартаментов, культурно-досуговое и административное здания. Также планируется реконструкция объекта культурного наследия "Особняк Скирмунта" и сквера в районе улиц Новикова и Крестовского, включая Братское захоронение воинов Великой Отечественной войны", – продолжили в пресс-службе.
При планировании учтена и транспортная ситуация. В пешей доступности от центральной части предусмотрены перехватывающие парковки. С запада территория проекта граничит с заказником "Караньский" – требования по сохранению охранных зон также соблюдены. Общественные обсуждения продлятся до 14 октября.
О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2025 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Ожидается, что это даст региону три тысячи рабочих мест.
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БалаклаваСевастополь"Пять морей и озеро Байкал"Курорты КрымаКрым курортный
 
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