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Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Новые удары по Украине - что поражено
В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T06:30
2026-10-07T06:30
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".Это стало второй серией таких инцидентов в столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и большинстве областей страны действует воздушная тревога.В воскресенье Минобороны предупредило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы.В ведомстве подчеркнули, что именно глава киевского режима, отдавая приказы бить по гражданским объектам, несет полную личную и политическую ответственность за ответные действия ВС России.Российская армия поражает центры принятия решений, предприятия и склады, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, новости сво, киев, кременчуг, днепропетровск, министерство обороны рф
Новые удары по Украине - что поражено

Новые удары по Украине - что поражено

06:30 07.10.2026
 
© ГУ ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".

"Взрывы гремят в Киеве", — говорится в Telegram украинского СМИ.

Это стало второй серией таких инцидентов в столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и большинстве областей страны действует воздушная тревога.
В воскресенье Минобороны предупредило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
В ведомстве подчеркнули, что именно глава киевского режима, отдавая приказы бить по гражданским объектам, несет полную личную и политическую ответственность за ответные действия ВС России.
Российская армия поражает центры принятия решений, предприятия и склады, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
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Удары по УкраинеУкраинаНовости СВОКиевКременчугДнепропетровскМинистерство обороны РФ
 
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