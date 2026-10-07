https://crimea.ria.ru/20261007/novye-udary-po-ukraine---chto-porazheno-1160008201.html

Новые удары по Украине - что поражено

Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Новые удары по Украине - что поражено

В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T06:30

2026-10-07T06:30

2026-10-07T06:30

удары по украине

украина

новости сво

киев

кременчуг

днепропетровск

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".Это стало второй серией таких инцидентов в столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и большинстве областей страны действует воздушная тревога.В воскресенье Минобороны предупредило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы.В ведомстве подчеркнули, что именно глава киевского режима, отдавая приказы бить по гражданским объектам, несет полную личную и политическую ответственность за ответные действия ВС России.Российская армия поражает центры принятия решений, предприятия и склады, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

кременчуг

днепропетровск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, киев, кременчуг, днепропетровск, министерство обороны рф