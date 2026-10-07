https://crimea.ria.ru/20261007/novye-udary-po-ukraine---chto-porazheno-1160008201.html
Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Новые удары по Украине - что поражено
В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T06:30
2026-10-07T06:30
2026-10-07T06:30
удары по украине
украина
новости сво
киев
кременчуг
днепропетровск
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87f1d207b580073fa3abed035caf653f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".Это стало второй серией таких инцидентов в столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и большинстве областей страны действует воздушная тревога.В воскресенье Минобороны предупредило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы.В ведомстве подчеркнули, что именно глава киевского режима, отдавая приказы бить по гражданским объектам, несет полную личную и политическую ответственность за ответные действия ВС России.Российская армия поражает центры принятия решений, предприятия и склады, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
кременчуг
днепропетровск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158404081_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_06b80dac1650af5cbd5ca7497a9a09d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, украина, новости сво, киев, кременчуг, днепропетровск, министерство обороны рф
Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
"Взрывы гремят в Киеве", — говорится в Telegram украинского СМИ.
Это стало второй серией таких инцидентов в столице с полуночи. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице и большинстве областей страны действует воздушная тревога.
В воскресенье Минобороны предупредило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Владимира Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
В ведомстве подчеркнули, что именно глава киевского режима, отдавая приказы бить по гражданским объектам, несет полную личную и политическую ответственность за ответные действия ВС России.
Российская армия поражает центры принятия решений, предприятия и склады, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.