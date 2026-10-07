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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 7 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 7 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги включали на несколько минут. Крымский мост работает... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T06:23
2026-10-07T06:23
2026-10-07T06:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги включали на несколько минут. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 7 октября - в подборке РИА Новости Крым.В 02.46 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*."В северных и центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении.Отбой дали в 6.28 утра.Крымский мост ночью и утром в среду работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.В Севастополе воздушную тревогу объявляли с 3.53 до 4.02. Утром в среду морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 7 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 7 октября
06:23 07.10.2026 (обновлено: 06:32 07.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, работала ПВО. В Севастополе сигнал воздушной тревоги включали на несколько минут. Крымский мост работает штатно.
Главное на утро 7 октября - в подборке РИА Новости Крым.
В 02.46 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*.
"В северных и центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорилось в сообщении.
Крымский мост ночью и утром в среду работает штатно – движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на данный момент нет.
В Севастополе воздушную тревогу объявляли с 3.53 до 4.02. Утром в среду морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.