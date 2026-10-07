https://crimea.ria.ru/20261007/ne-menee-semi-chelovek-raneny-v-rezultate-napadeniya-s-nozhom-v-polskoy-shkole-1160018899.html
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе
Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T13:46
2026-10-07T13:46
2026-10-07T13:50
польша
школа
происшествия
новости
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7eff4b4d172a9bf4dcee667a4e8efc9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM.Уточняется, что 19-летний нападавший был задержан – это ученик данной школы.По данным радиостанции, среди пострадавших ученики школы и одна из преподавателей.Позже данное происшествие подтвердил мэр Остроленки Павел Невядомский."Уважаемые жители, я подтверждаю, что сегодня в группе профессиональных школ № 4 в Остроленке произошло серьезное событие с применением острого предмета. В результате пострадали несколько человек", - говорится в заявлении мэра.Он отметил, что ситуация находится под контролем."Самая главная информация – ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и точное выяснение всех обстоятельств происшествия", - заявил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a9c355efb3a1a1385a4710e025cddfb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, школа, происшествия, новости, в мире
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - СМИ
13:46 07.10.2026 (обновлено: 13:50 07.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM.
"В среду в Остроленке произошло нападение с ножом. По меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе двое тяжело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 19-летний нападавший был задержан – это ученик данной школы.
По данным радиостанции, среди пострадавших ученики школы и одна из преподавателей.
Позже данное происшествие подтвердил мэр Остроленки Павел Невядомский.
"Уважаемые жители, я подтверждаю, что сегодня в группе профессиональных школ № 4 в Остроленке произошло серьезное событие с применением острого предмета. В результате пострадали несколько человек", - говорится в заявлении мэра.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
"Самая главная информация – ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и точное выяснение всех обстоятельств происшествия", - заявил мэр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.