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Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе
Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T13:46
2026-10-07T13:50
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM.Уточняется, что 19-летний нападавший был задержан – это ученик данной школы.По данным радиостанции, среди пострадавших ученики школы и одна из преподавателей.Позже данное происшествие подтвердил мэр Остроленки Павел Невядомский."Уважаемые жители, я подтверждаю, что сегодня в группе профессиональных школ № 4 в Остроленке произошло серьезное событие с применением острого предмета. В результате пострадали несколько человек", - говорится в заявлении мэра.Он отметил, что ситуация находится под контролем."Самая главная информация – ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и точное выяснение всех обстоятельств происшествия", - заявил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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польша, школа, происшествия, новости, в мире
Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе

Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - СМИ

13:46 07.10.2026 (обновлено: 13:50 07.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM.
"В среду в Остроленке произошло нападение с ножом. По меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе двое тяжело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 19-летний нападавший был задержан – это ученик данной школы.
По данным радиостанции, среди пострадавших ученики школы и одна из преподавателей.
Позже данное происшествие подтвердил мэр Остроленки Павел Невядомский.
"Уважаемые жители, я подтверждаю, что сегодня в группе профессиональных школ № 4 в Остроленке произошло серьезное событие с применением острого предмета. В результате пострадали несколько человек", - говорится в заявлении мэра.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
"Самая главная информация – ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и точное выяснение всех обстоятельств происшествия", - заявил мэр.
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