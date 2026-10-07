https://crimea.ria.ru/20261007/ne-menee-semi-chelovek-raneny-v-rezultate-napadeniya-s-nozhom-v-polskoy-shkole-1160018899.html

Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе

Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Не менее семи человек ранены в результате нападения с ножом в польской школе

Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T13:46

2026-10-07T13:46

2026-10-07T13:50

польша

школа

происшествия

новости

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7eff4b4d172a9bf4dcee667a4e8efc9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Шесть студентов и преподавательница ранены в результате нападения с ножом в польской профессиональной школе, сообщает радиостанция RMF FM.Уточняется, что 19-летний нападавший был задержан – это ученик данной школы.По данным радиостанции, среди пострадавших ученики школы и одна из преподавателей.Позже данное происшествие подтвердил мэр Остроленки Павел Невядомский."Уважаемые жители, я подтверждаю, что сегодня в группе профессиональных школ № 4 в Остроленке произошло серьезное событие с применением острого предмета. В результате пострадали несколько человек", - говорится в заявлении мэра.Он отметил, что ситуация находится под контролем."Самая главная информация – ситуация находится под контролем. На месте работают соответствующие службы, которые проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и точное выяснение всех обстоятельств происшествия", - заявил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, школа, происшествия, новости, в мире