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Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
59 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день
20:54 07.10.2026 (обновлено: 20:59 07.10.2026)