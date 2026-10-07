Рейтинг@Mail.ru
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261007/nad-regionami-rossii-likvidirovali-59-bespilotnikov-vsu-1160034575.html
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T20:54
2026-10-07T20:59
новости
новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
ростовская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
ростовская область
смоленская область
тверская область
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, ростовская область, смоленская область, тверская область, тульская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ

59 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:54 07.10.2026 (обновлено: 20:59 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.

Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьРостовская областьСмоленская областьТверская областьТульская областьПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
20:54Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
20:37Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо
20:23Баталии и вожди семейства художников Петровых
20:17Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
20:11Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
19:51Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину
19:37В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
19:21Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
19:10Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
18:54Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"
18:33Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
18:22В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
18:10Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму
17:55Жителям новых регионов России будет легче получить пенсию
17:35В Керчи скоро запустят новую котельную
17:15В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
17:05В Севастополе сняли угрозу атаки с воздуха
16:55В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях
16:43Севастополь отражает атаку ВСУ
Лента новостейМолния