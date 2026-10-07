https://crimea.ria.ru/20261007/nad-regionami-rossii-likvidirovali-59-bespilotnikov-vsu-1160034575.html

Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ

Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T20:54

2026-10-07T20:54

2026-10-07T20:59

новости

новости крыма

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

ростовская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в течение дня в среду уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и Черным морем, 59 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

ростовская область

смоленская область

тверская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, ростовская область, смоленская область, тверская область, тульская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)