На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле
На Землю обрушится магнитная буря в пятницу утром после выброса Солнцем плазменного облака
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Всплеск активности зарегистрирован на Солнце, что вызовет магнитные бури в ближайшую пятницу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Плазменное облако, выброшенное Солнцем вчера в середине дня, по расчетам, потратит на путь до Земли почти трое суток и прибудет к планете в пятницу утром", – констатировали в лаборатории.
Удар по Земле запустит всю цепочку явлений космической погоды – от магнитных бурь до полярных сияний, но в щадящем режиме. Бури, согласно расчетам, продлятся от 10 до 12 часов и достигнут уровня G2, предупредили ученые.
Пока рост активных областей на Солнце остановился, что привело к резкому снижению мощности наблюдаемых вспышек – активность снизилась, и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно.
"Даже если предположить, что энергия не закончилась, а копится, все равно вращение Солнца в данный момент стремительно уводит активные центры с линии Солнце – Земля на западный край, откуда до Земли уже не получится дотянуться даже вспышкой X10", – сделали прогноз в лаборатории.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
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