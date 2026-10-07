https://crimea.ria.ru/20261007/na-solntse-proizoshel-vsplesk-aktivnosti-kogda-magnitnaya-burya-udarit-po-zemle-1160032767.html

На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле

На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле - РИА Новости Крым, 07.10.2026

На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле

Всплеск активности зарегистрирован на Солнце, что вызовет магнитные бури в ближайшую пятницу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T21:37

2026-10-07T21:37

2026-10-07T21:37

лаборатория солнечной астрономии ики ран

солнце

космос

земля

новости

вспышки на солнце

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Всплеск активности зарегистрирован на Солнце, что вызовет магнитные бури в ближайшую пятницу. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Удар по Земле запустит всю цепочку явлений космической погоды – от магнитных бурь до полярных сияний, но в щадящем режиме. Бури, согласно расчетам, продлятся от 10 до 12 часов и достигнут уровня G2, предупредили ученые.Пока рост активных областей на Солнце остановился, что привело к резкому снижению мощности наблюдаемых вспышек – активность снизилась, и каких-то признаков возврата к вчерашнему состоянию не видно.Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

космос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория солнечной астрономии ики ран, солнце, космос, земля, новости, вспышки на солнце, магнитные бури