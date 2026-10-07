https://crimea.ria.ru/20261007/na-puti-v-odessu-razbit-esche-odin-sukhogruz-1160036322.html

На пути в Одессу разбит еще один сухогруз

На пути в Одессу разбит еще один сухогруз - РИА Новости Крым, 07.10.2026

На пути в Одессу разбит еще один сухогруз

Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T22:01

2026-10-07T22:01

2026-10-07T22:16

новости сво

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вооруженные силы россии

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России.В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине