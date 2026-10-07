https://crimea.ria.ru/20261007/na-puti-v-odessu-razbit-esche-odin-sukhogruz-1160036322.html
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:01
2026-10-07T22:01
2026-10-07T22:16
новости сво
одесская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_c087f1d82fedac36f516d6dc164c6d36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России.В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261007/vzryvy-gremyat-v-kieve---gorod-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody-1160033822.html
одесская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_565901314ebbb5e65a2759ada44cd30c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз с имуществом для ВСУ
22:01 07.10.2026 (обновлено: 22:16 07.10.2026)