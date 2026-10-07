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На пути в Одессу разбит еще один сухогруз - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:01
2026-10-07T22:16
новости сво
одесская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России.В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
На пути в Одессу разбит еще один сухогруз

На пути в Одессу разбит еще один сухогруз с имуществом для ВСУ

22:01 07.10.2026 (обновлено: 22:16 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили еще одно морское судно с грузом для ВСУ под Одессой. Об этом сообщили вечером в среду в Минобороны России.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – сказано в сообщении.
В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.
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