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На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон

На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 07.10.2026

На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон

С обеих сторон Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T16:08

2026-10-07T16:08

2026-10-07T16:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Так, к полудню среды в очереди к досмотровым пунктам находилось полсотни автомобилей, затор наблюдался только со стороны Керчи.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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