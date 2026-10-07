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На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон
На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон
С обеих сторон Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T16:08
2026-10-07T16:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Так, к полудню среды в очереди к досмотровым пунктам находилось полсотни автомобилей, затор наблюдался только со стороны Керчи.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту выросла очередь с двух сторон

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани стоят 225 автомобилей

16:08 07.10.2026 (обновлено: 16:15 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Так, к полудню среды в очереди к досмотровым пунктам находилось полсотни автомобилей, затор наблюдался только со стороны Керчи.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств", – говорится в сообщении канала по состоянию на 16 часов.
На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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