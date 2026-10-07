https://crimea.ria.ru/20261007/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1160015210.html

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.10.2026

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

Очередь на Крымский мост перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла на 20 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:18

2026-10-07T12:18

2026-10-07T12:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

очереди на крымском мосту

логистика

новости крыма

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла на 20 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 9:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крымский мост

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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