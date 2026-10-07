https://crimea.ria.ru/20261007/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1160015210.html
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
Очередь на Крымский мост перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла на 20 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T12:18
2026-10-07T12:18
2026-10-07T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла на 20 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 9:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, логистика, новости крыма, керчь
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 50 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост перед пунктами ручного досмотра со стороны Керчи выросла на 20 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
По состоянию на 9:00 в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи находилось 30 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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