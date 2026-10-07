https://crimea.ria.ru/20261007/na-gazifikatsiyu-dvukh-sel-belogorskogo-rayona-kryma-potratyat-bolee-600-millionov-rubley-1160017578.html
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
В Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:22
2026-10-07T22:22
2026-10-07T22:22
новости
газ
крымгазсети
крым
новости крыма
газоснабжение
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a001bd8d948750f20a99a235d42d0d20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте республиканского правительства.Цена контракта составила 623,97 миллиона рублей. Предельный срок, на который заключается контракт, - 16 мая 2028 года. Заказчиком работ выступает предприятие "Крымгазсети".Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сельские Дома культуры подключат к газуПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_62dfb72e6d38696b117d1ac4498495c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, газ, крымгазсети, крым, новости крыма, газоснабжение
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
До мая 2028 года планируется газификация двух сел Белогорского района за 600 млн рублей