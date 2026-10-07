Рейтинг@Mail.ru
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261007/na-gazifikatsiyu-dvukh-sel-belogorskogo-rayona-kryma-potratyat-bolee-600-millionov-rubley-1160017578.html
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
В Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:22
2026-10-07T22:22
новости
газ
крымгазсети
крым
новости крыма
газоснабжение
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a001bd8d948750f20a99a235d42d0d20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте республиканского правительства.Цена контракта составила 623,97 миллиона рублей. Предельный срок, на который заключается контракт, - 16 мая 2028 года. Заказчиком работ выступает предприятие "Крымгазсети".Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сельские Дома культуры подключат к газуПрезидент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1c/1154709195_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_62dfb72e6d38696b117d1ac4498495c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, газ, крымгазсети, крым, новости крыма, газоснабжение
На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей

До мая 2028 года планируется газификация двух сел Белогорского района за 600 млн рублей

22:22 07.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевГазификация
Газификация
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до середины 2028 года планируют газифицировать два села Белогорского района. Стоимость работ превысит 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на официальном сайте республиканского правительства.
"Определить ООО "Альфагазинвест" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство сетей газоснабжения сел Белая Скала, Вишенное Белогорского района", – говорится в тексте документа.
Цена контракта составила 623,97 миллиона рублей. Предельный срок, на который заключается контракт, - 16 мая 2028 года. Заказчиком работ выступает предприятие "Крымгазсети".
Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат более 64 млн рублей на бесплатное подключение льготных категорий граждан к газовым сетям. В частности, Республике Крым будет выделено свыше 48 млн рублей.
Более 700 домовладений крымчан из числа льготных категорий подключены к природному газу с начала года в рамках программы социальной газификации, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России сельские Дома культуры подключат к газу
Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домов
В Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
 
НовостиГазКрымгазсетиКрымНовости КрымаГазоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
22:39Псковские десантники уничтожили украинскую технику в районе Доброполья
22:22На газификацию двух сел Белогорского района Крыма потратят более 600 миллионов рублей
22:01На пути в Одессу разбит еще один сухогруз
21:55Родовые сертификаты – как воспользоваться в Крыму
21:37На Солнце произошел всплеск активности: когда магнитная буря ударит по Земле
21:23Крымчанин стал лучшим армрестлером России
21:08Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
20:54Над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ
20:37Все желающие покинуть Алешки могут сделать это беспрепятственно – Сальдо
20:23Баталии и вожди семейства художников Петровых
20:17Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
20:11Взрывы гремят в Киеве - город частично остался без света и воды
19:51Угрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчину
19:37В Крыму мужчина вступился за друга и сжег автомобиль его бывшей жены
19:21Власти Эстонии хотят обязать женщин служить в армии
19:10Россиянин разбился в Турции во время полета на параплане
18:54Под Киевом после ударов ВС РФ остановил работу завод по выпуску ракет "Фламинго"
18:33Отец 13 детей и его дочь погибли при атаке дрона в Херсонской области
18:22В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения
Лента новостейМолния