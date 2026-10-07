https://crimea.ria.ru/20261007/na-elektrosamokate-i-s-marikhuanoy-v-sevastopole-zaderzhali-likhacha-1160009697.html

На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача

На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача - РИА Новости Крым, 07.10.2026

На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача

Севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной. Сейчас мужчина арестован на 10 суток,... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T09:33

2026-10-07T09:33

2026-10-07T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной. Сейчас мужчина арестован на 10 суток, сообщили в региональной полиции.По информации ведомства, мужчину на самокате задержали автоинспекторы во время патрулирования. Он привлек внимание правоохранителей высокой скоростью и игнорированием правил безопасности.После остановки 55-летний мужчина ответил, что прав у него нет, а от освидетельствования на состояние опьянения отказался.Как оказалось, в выброшенном свертке находилось 20 граммов марихуаны.Сейчас самокат помещен на штрафплощадку, а мужчина арестован на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело. Лихачу светит до трех лет лишения свободы.Ранее житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу на самокате для проверки документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителеВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебошВ 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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