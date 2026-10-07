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На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача
На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача - РИА Новости Крым, 07.10.2026
На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача
Севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной. Сейчас мужчина арестован на 10 суток,... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T09:33
2026-10-07T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной. Сейчас мужчина арестован на 10 суток, сообщили в региональной полиции.По информации ведомства, мужчину на самокате задержали автоинспекторы во время патрулирования. Он привлек внимание правоохранителей высокой скоростью и игнорированием правил безопасности.После остановки 55-летний мужчина ответил, что прав у него нет, а от освидетельствования на состояние опьянения отказался.Как оказалось, в выброшенном свертке находилось 20 граммов марихуаны.Сейчас самокат помещен на штрафплощадку, а мужчина арестован на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело. Лихачу светит до трех лет лишения свободы.Ранее житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу на самокате для проверки документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителеВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебошВ 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты
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севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право, наркотики
На электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихача

В Севастополе задержали гонщика на электросамокате и с марихуаной

09:33 07.10.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержали гонщика на электросамокате
В Севастополе задержали гонщика на электросамокате
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной. Сейчас мужчина арестован на 10 суток, сообщили в региональной полиции.
По информации ведомства, мужчину на самокате задержали автоинспекторы во время патрулирования. Он привлек внимание правоохранителей высокой скоростью и игнорированием правил безопасности.
После остановки 55-летний мужчина ответил, что прав у него нет, а от освидетельствования на состояние опьянения отказался.
"Как оказалось, причина для переживания действительно имелась: на вопрос о "запрещенке" гонщик отрицательно покачал головой, но тут же вытащил из рюкзака полиэтиленовый сверток, швырнул его на обочину, и после этого продемонстрировал содержимое сумки", - отметили в полиции.
Как оказалось, в выброшенном свертке находилось 20 граммов марихуаны.
Сейчас самокат помещен на штрафплощадку, а мужчина арестован на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело. Лихачу светит до трех лет лишения свободы.
Ранее житель Севастополя в состоянии опьянения напал на сотрудников ГАИ, которые остановили его сожительницу на самокате для проверки документов.
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