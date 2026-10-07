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МИД РФ: иностранцы должны осознавать степень риска пребывания в Киеве - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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МИД РФ: иностранцы должны осознавать степень риска пребывания в Киеве
МИД РФ: иностранцы должны осознавать степень риска пребывания в Киеве - РИА Новости Крым, 07.10.2026
МИД РФ: иностранцы должны осознавать степень риска пребывания в Киеве
В МИД РФ заявили, что иностранные граждане, которые находятся в украинской столице, должны понимать все риски пребывания в Киеве. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T11:12
2026-10-07T11:12
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В МИД РФ заявили, что иностранные граждане, которые находятся в украинской столице, должны понимать все риски пребывания в Киеве. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.МИД РФ сообщает об этом, чтобы потом киевские власти не делали провокативные заявления, подобные тем, что были сделаны в Буче, добавила Мария Захарова.Ранее в МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве.Так, предупреждение содержалось в заявлении ведомства, которое было опубликовано 25 мая текущего года, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров, а также прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса замминистра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая.Рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию. Последний раз – в августе этого года, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве попал под удар еще один мост через Днепр: движение перекрытоРоссия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявлениеНеонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, киев, новости сво, новости
МИД РФ: иностранцы должны осознавать степень риска пребывания в Киеве

Опасность для иностранцев в Киеве исходит от киевского режима – МИД РФ

11:12 07.10.2026
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В МИД РФ заявили, что иностранные граждане, которые находятся в украинской столице, должны понимать все риски пребывания в Киеве. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным. Они (иностранцы – ред.) должны осознавать степень риска, причем понимать, откуда он исходит. Он исходит от изначальных террористических шагов, которые предпринимает киевский режим, воодушевляемый своими западными спонсорами", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

МИД РФ сообщает об этом, чтобы потом киевские власти не делали провокативные заявления, подобные тем, что были сделаны в Буче, добавила Мария Захарова.
Ранее в МИД России повторно предостерегли иностранцев и персонал дипмиссий от поездок на территорию Украины, в том числе от нахождения в Киеве.
Так, предупреждение содержалось в заявлении ведомства, которое было опубликовано 25 мая текущего года, вербальных нотах в адрес зарубежных партнеров, а также прозвучало на брифинге для дипломатического корпуса замминистра иностранных дел России Михаила Галузина 27 мая.
Рекомендации не ездить на Украину неоднократно давали собственным гражданам и власти целого ряда государств, включая США, Британию, страны ЕС, Норвегию, Швейцарию. Последний раз – в августе этого года, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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