https://crimea.ria.ru/20261007/massirovannyy-udar-po-ukraine-porazheny-zavody-vpk-i-porty-1160010436.html

Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты

Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты

Вооруженные силы России в ночь на 7 октября поразили заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, а также портовую инфраструктуру под РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T10:16

2026-10-07T10:16

2026-10-07T10:17

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

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новости

министерство обороны рф

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 7 октября поразили заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, а также портовую инфраструктуру под Одессой, сообщает Минобороны РФ.В Киеве поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и комплектующих к ним, БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.В Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях –"Киевский картонно-бумажный комбинат", промышленное предприятие "Пластмасс-Прилуки", предприятие "Автокраз", механический завод в Лозовой, где также организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго".В Кировоградской области – цех "Группы промышленных предприятий "Александрия" по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа;В Днепропетровской области – предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени Макарова" по производству, хранению и поставкам ВСУ крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.Кроме того, разбита табачная фабрика в Кременчуге, перепрофилированная под выпуск боеприпасов для стрелкового оружия; завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним; в порту Одесса – сухогруз с грузом военного и двойного назначения для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУПод Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, министерство обороны рф, киев