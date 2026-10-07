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Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты
Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты
Вооруженные силы России в ночь на 7 октября поразили заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, а также портовую инфраструктуру под РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:16
2026-10-07T10:17
удары по украине
вооруженные силы россии
новости сво
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 7 октября поразили заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, а также портовую инфраструктуру под Одессой, сообщает Минобороны РФ.В Киеве поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и комплектующих к ним, БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.В Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях –"Киевский картонно-бумажный комбинат", промышленное предприятие "Пластмасс-Прилуки", предприятие "Автокраз", механический завод в Лозовой, где также организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго".В Кировоградской области – цех "Группы промышленных предприятий "Александрия" по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа;В Днепропетровской области – предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени Макарова" по производству, хранению и поставкам ВСУ крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.Кроме того, разбита табачная фабрика в Кременчуге, перепрофилированная под выпуск боеприпасов для стрелкового оружия; завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним; в порту Одесса – сухогруз с грузом военного и двойного назначения для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУПод Одессой разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, министерство обороны рф, киев
Массированный удар по Украине: поражены заводы ВПК и порты

Российские военные поразили заводы ВПК в Киеве и шести областях Украины

10:16 07.10.2026 (обновлено: 10:17 07.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 7 октября поразили заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, а также портовую инфраструктуру под Одессой, сообщает Минобороны РФ.
"В результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В Киеве поражены предприятия "Умные боеприпасы" и "Фанплит" по сборке крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и комплектующих к ним, БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.
В Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях –"Киевский картонно-бумажный комбинат", промышленное предприятие "Пластмасс-Прилуки", предприятие "Автокраз", механический завод в Лозовой, где также организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго".
В Кировоградской области – цех "Группы промышленных предприятий "Александрия" по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа;
В Днепропетровской области – предприятие ракетно-космической промышленности "Южный машиностроительный завод имени Макарова" по производству, хранению и поставкам ВСУ крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.
Кроме того, разбита табачная фабрика в Кременчуге, перепрофилированная под выпуск боеприпасов для стрелкового оружия; завод "Дунай судоремонт" в порту Измаил, осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров и комплектующих к ним; в порту Одесса – сухогруз с грузом военного и двойного назначения для украинской армии.
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Удары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВОВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиМинистерство обороны РФКиев
 
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