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Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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https://crimea.ria.ru/20261007/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-utro-1160009490.html
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды
Утром в среду перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Перед пунктами досмотра находится 30 автомобилей. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T09:15
2026-10-07T09:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Утром в среду перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Перед пунктами досмотра находится 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на утро среды

Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Керчи мостом находится 30 авто

09:15 07.10.2026 (обновлено: 09:16 07.10.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Утром в среду перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась небольшая очередь. Перед пунктами досмотра находится 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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