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Крымчанин стал лучшим армрестлером России
Крымчанин стал лучшим армрестлером России - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Крымчанин стал лучшим армрестлером России
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Крыма. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T21:23
2026-10-07T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Крыма.В финале крымчанину достался соперник из Москвы весом 115 килограммов. Несмотря на значительную разницу в габаритах, Абдураманов навязал свою тактику и в упорной борьбе вырвал победу, завоевав золотую медаль, уточнили в региональном минспорта.Соревнования объединили около 200 атлетов из 29 российских регионов, среди спортсменов были действующие чемпионы мира и Европы, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныВсемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов
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новости крыма, крым, спорт, соревнования, награды
Крымчанин стал лучшим армрестлером России
Крымчанин завоевал золото на всероссийском турнире по армрестлингу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Крыма.
"В Санкт-Петербурге завершился XV юбилейный всероссийский турнир по армрестлингу "Кубок Балтики". <…> Крым представлял известный спортсмен Аметхан Абдураманов. В этот раз он принял серьезный вызов, заявившись в весовую категорию 85+ кг при собственном весе 79 кг", – говорится в сообщении.
В финале крымчанину достался соперник из Москвы весом 115 килограммов. Несмотря на значительную разницу в габаритах, Абдураманов навязал свою тактику и в упорной борьбе вырвал победу, завоевав золотую медаль, уточнили в региональном минспорта.
Соревнования объединили около 200 атлетов из 29 российских регионов, среди спортсменов были действующие чемпионы мира и Европы, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным
мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.
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