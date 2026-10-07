https://crimea.ria.ru/20261007/krymchanin-stal-luchshim-armrestlerom-rossii-1160028390.html

Крымчанин стал лучшим армрестлером России

Крымчанин стал лучшим армрестлером России - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Крымчанин стал лучшим армрестлером России

Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Крыма. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T21:23

2026-10-07T21:23

2026-10-07T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Крыма.В финале крымчанину достался соперник из Москвы весом 115 килограммов. Несмотря на значительную разницу в габаритах, Абдураманов навязал свою тактику и в упорной борьбе вырвал победу, завоевав золотую медаль, уточнили в региональном минспорта.Соревнования объединили около 200 атлетов из 29 российских регионов, среди спортсменов были действующие чемпионы мира и Европы, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России"Железная рука" России: как крымчанин стал пятикратным чемпионом страныВсемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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