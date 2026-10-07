https://crimea.ria.ru/20261007/kiev-i-zapad-ne-predlozhili-nichego-po-uluchsheniyu-situatsii-v-aleshkakh--saldo-1160034050.html

Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо

Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо

Никаких конкретных предложений по улучшению ситуации в Алешках Херсонской области и оказанию помощи жителям города не прозвучало ни со стороны Киева, ни со... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T20:17

2026-10-07T20:17

2026-10-07T20:17

владимир сальдо

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Никаких конкретных предложений по улучшению ситуации в Алешках Херсонской области и оказанию помощи жителям города не прозвучало ни со стороны Киева, ни со стороны Запада и правозащитных международных организаций. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.В частности, отвечая на вопрос о позиции ООН и других международных организаций по ситуации в Алешках, руководитель региона отметил:Как отметил руководитель региона, Алешки на протяжении последних двух-трех лет регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Но раньше почему-то и на Украине, и на Западе об этом молчали, а теперь решили поднять информационный шум, подчеркнул он."Конечно, ситуация там сложная, но нынешний информационный шум по этому поводу создан искусственно… Я бы назвал это даже блокадой правдивой ситуации, что там на самом деле происходит, как живет этот населенный пункт, что делают жители, остающиеся там. Об этом ничего не говорят", - сказал Сальдо.По его мнению, цель данной информационной кампании противника – отвлечь внимание от других проблем.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, херсонская область, новости сво, украина, оон