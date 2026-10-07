https://crimea.ria.ru/20261007/kiev-i-zapad-ne-predlozhili-nichego-po-uluchsheniyu-situatsii-v-aleshkakh--saldo-1160034050.html
Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
Никаких конкретных предложений по улучшению ситуации в Алешках Херсонской области и оказанию помощи жителям города не прозвучало ни со стороны Киева, ни со... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T20:17
2026-10-07T20:17
2026-10-07T20:17
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Никаких конкретных предложений по улучшению ситуации в Алешках Херсонской области и оказанию помощи жителям города не прозвучало ни со стороны Киева, ни со стороны Запада и правозащитных международных организаций. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.В частности, отвечая на вопрос о позиции ООН и других международных организаций по ситуации в Алешках, руководитель региона отметил:Как отметил руководитель региона, Алешки на протяжении последних двух-трех лет регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Но раньше почему-то и на Украине, и на Западе об этом молчали, а теперь решили поднять информационный шум, подчеркнул он."Конечно, ситуация там сложная, но нынешний информационный шум по этому поводу создан искусственно… Я бы назвал это даже блокадой правдивой ситуации, что там на самом деле происходит, как живет этот населенный пункт, что делают жители, остающиеся там. Об этом ничего не говорят", - сказал Сальдо.По его мнению, цель данной информационной кампании противника – отвлечь внимание от других проблем.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, алешки, херсонская область, новости сво, украина, оон
Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – Сальдо
Украина и Запад не выдвигают никаких предложений по улучшению ситуации в Алешках - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Никаких конкретных предложений по улучшению ситуации в Алешках Херсонской области и оказанию помощи жителям города не прозвучало ни со стороны Киева, ни со стороны Запада и правозащитных международных организаций. Об этом журналистам на брифинге заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, отвечая на вопрос о позиции ООН и других международных организаций по ситуации в Алешках, руководитель региона отметил:
"Все желающие могут убедиться в том, что происходят и в Алешках, и в других населенных пунктах на берегу Днепра, приехав сюда. Приезжайте и посмотрите... Но кроме возмущения никаких конкретных предложений нет. Если бы они на самом деле хотели бы вникнуть и помочь, они бы приехали и посмотрели".
Как отметил руководитель региона, Алешки на протяжении последних двух-трех лет регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Но раньше почему-то и на Украине, и на Западе об этом молчали, а теперь решили поднять информационный шум, подчеркнул он.
"Конечно, ситуация там сложная, но нынешний информационный шум по этому поводу создан искусственно… Я бы назвал это даже блокадой правдивой ситуации, что там на самом деле происходит, как живет этот населенный пункт, что делают жители, остающиеся там. Об этом ничего не говорят", - сказал Сальдо.
По его мнению, цель данной информационной кампании противника – отвлечь внимание от других проблем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ делают все, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки в Херсонской области, которым сейчас препятствует Киев. Он подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает все, чтобы помешать поставкам.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что украинские дроны создали осаду города Алешки в Херсонской области, минируя подъезды и атакуя гражданский транспорт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и потом создать из нее "Бучу 2.0" и в очередной раз очернить Россию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.