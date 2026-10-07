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Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Кабмин направит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

В среду Кабмин России обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T15:12

2026-10-07T15:12

2026-10-07T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В среду Кабмин России обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".Председатель Правительства напомнил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и агропромышленному комплексу требуется помощь.По словам Мишустина, средства пойдут птицеводам, на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.Ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны.Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку российского бизнеса направят 3,5 млрд рублейКабмин выделил 9,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплексаСоберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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