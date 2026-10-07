https://crimea.ria.ru/20261007/glavy-mid-stran-sng-vystupili-protiv-gonki-vooruzheniy-v-kosmose-1160034726.html

Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе

Министры иностранных дел стран-членов СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T21:08

2026-10-07T21:08

2026-10-07T21:08

новости

снг

космос

оружие

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/13/1136688223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f9735a9300d49744b2ae2d16cae8699.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министры иностранных дел стран-членов СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщает МИД России по итогам состоявшегося в четверг в Туркменистане заседания Совета министров иностранных дел.В российском дипведомстве добавили, что в ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия в формате Содружества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия организации. Намечены планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации, более активному международному позиционированию СНГ.Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальным и региональным темам. Глава МИД РФ Сергей Лавров изложил российские подходы по ряду актуальных проблем, включая ситуацию вокруг Украины и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, снг, космос, оружие