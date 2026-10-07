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Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
Министры иностранных дел стран-членов СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T21:08
2026-10-07T21:08
2026-10-07T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министры иностранных дел стран-членов СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщает МИД России по итогам состоявшегося в четверг в Туркменистане заседания Совета министров иностранных дел.В российском дипведомстве добавили, что в ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия в формате Содружества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия организации. Намечены планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации, более активному международному позиционированию СНГ.Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальным и региональным темам. Глава МИД РФ Сергей Лавров изложил российские подходы по ряду актуальных проблем, включая ситуацию вокруг Украины и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, снг, космос, оружие
Главы МИД стран СНГ выступили против гонки вооружений в космосе
Главы дипведомств стран СНГ приняли заявление о недопущении гонки вооружений в космосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Министры иностранных дел стран-членов СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщает МИД России по итогам состоявшегося в четверг в Туркменистане заседания Совета министров иностранных дел.
"Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2027 год", – говорится в сообщении.
В российском дипведомстве добавили, что в ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия в формате Содружества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия организации. Намечены планы по дальнейшему укреплению внешнеполитической координации, более активному международному позиционированию СНГ.
Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальным и региональным темам. Глава МИД РФ Сергей Лавров изложил российские подходы по ряду актуальных проблем, включая ситуацию вокруг Украины и сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.
"По итогам заседания одобрен пакет решений, направленных на углубление интеграционных связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности. Большинство рассмотренных документов будут переданы на утверждение Совета глав государств СНГ 9 октября. Среди них – проекты заявлений в связи с 35-летием образования Содружества и о сохранении исторической памяти", – указали в министерстве.
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