https://crimea.ria.ru/20261007/glavy-kryma-i-sevastopolya-pozdravili-vladimira-putina-s-dnem-rozhdeniya-1160008986.html

Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения

Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С днем рождения российского лидера поздравили в Крыму и Севастополе. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T08:46

2026-10-07T08:46

2026-10-07T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С днем рождения российского лидера поздравили в Крыму и Севастополе.Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории - в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.Аксенов добавил, что только такой лидер, как Путин мог вернуть Крым в родную гавань, смог сделать то, что после катастрофы 1991 года казалось невозможным: начать воссоединение русских земель."Сегодня Россия проходит через тяжелые испытания. Специальная военная операция стала для страны проверкой на прочность во всех сферах – от обороны и экономики до политической системы. Но главное – это проверка на прочность нашего единства и решимости защищать Отечество", - подчеркнул Аксенов.От имени всех крымчан и от себя Сергей Аксенов пожелал президенту России крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что под руководством Путина в течение двух десятилетий Россия активно возрождается, становится более крепкой и суверенной державой.Владимир Путин, человек со стальным характером, смог объединить страну и вернуть ей былое величие. Буквально — вернуть России голос и заставить весь мир его услышать. Вернуть исторические земли: Севастополь, Крым, Донбасс, Новороссию. Возродить культуру: заложить этот фундамент заново, отряхнув западную шелуху, которая так долго сыпалась на нас. А когда есть прочная основа, можно строить будущее, отметил в своем поздравлении президенту губернатор Севастополя Михаил Развожаев.С Днем Рождения российского лидера поздравили и главы государств. В числе первых коллег Владимира Путина – президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.Лукашенко отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы, пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.Поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения лидер КНДР Ким Чен Ын. В поздравительной телеграмме он подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию как "процветающей страны".Лидер КНДР также отметил, что придает большое значение "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с Россией и намерен дальше расширять совместную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), россия, общество, политика, новости