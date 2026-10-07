https://crimea.ria.ru/20261007/glavy-kryma-i-sevastopolya-pozdravili-vladimira-putina-s-dnem-rozhdeniya-1160008986.html
Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения
Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С днем рождения российского лидера поздравили в Крыму и Севастополе. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T08:46
2026-10-07T08:46
2026-10-07T09:20
владимир путин (политик)
россия
общество
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1c/1157226393_934:99:2846:1175_1920x0_80_0_0_029cb5e72bbb24c158f7e514c39c5b2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С днем рождения российского лидера поздравили в Крыму и Севастополе.Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории - в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.Аксенов добавил, что только такой лидер, как Путин мог вернуть Крым в родную гавань, смог сделать то, что после катастрофы 1991 года казалось невозможным: начать воссоединение русских земель."Сегодня Россия проходит через тяжелые испытания. Специальная военная операция стала для страны проверкой на прочность во всех сферах – от обороны и экономики до политической системы. Но главное – это проверка на прочность нашего единства и решимости защищать Отечество", - подчеркнул Аксенов.От имени всех крымчан и от себя Сергей Аксенов пожелал президенту России крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что под руководством Путина в течение двух десятилетий Россия активно возрождается, становится более крепкой и суверенной державой.Владимир Путин, человек со стальным характером, смог объединить страну и вернуть ей былое величие. Буквально — вернуть России голос и заставить весь мир его услышать. Вернуть исторические земли: Севастополь, Крым, Донбасс, Новороссию. Возродить культуру: заложить этот фундамент заново, отряхнув западную шелуху, которая так долго сыпалась на нас. А когда есть прочная основа, можно строить будущее, отметил в своем поздравлении президенту губернатор Севастополя Михаил Развожаев.С Днем Рождения российского лидера поздравили и главы государств. В числе первых коллег Владимира Путина – президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.Лукашенко отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы, пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.Поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения лидер КНДР Ким Чен Ын. В поздравительной телеграмме он подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию как "процветающей страны".Лидер КНДР также отметил, что придает большое значение "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с Россией и намерен дальше расширять совместную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261007/1149713902.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/1c/1157226393_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c0a080e03440d56a207d8350ace25d68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, общество, политика, новости
Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения
Власти Крыма и Севастополя поздравили Владимира Путина с днем рождения
08:46 07.10.2026 (обновлено: 09:20 07.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С днем рождения российского лидера поздравили в Крыму и Севастополе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории - в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.
"Под руководством президента страна прошла сложнейший путь, преодолела огромное сопротивление внешних и внутренних врагов и окончательно оставила позади эпоху хаоса и безволия. Вернула себе статус великой державы, уникальной страны-цивилизации, стала одним из центров рождающегося многополярного мира", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Аксенов добавил, что только такой лидер, как Путин мог вернуть Крым в родную гавань, смог сделать то, что после катастрофы 1991 года казалось невозможным: начать воссоединение русских земель.
"Сегодня Россия проходит через тяжелые испытания. Специальная военная операция стала для страны проверкой на прочность во всех сферах – от обороны и экономики до политической системы. Но главное – это проверка на прочность нашего единства и решимости защищать Отечество", - подчеркнул Аксенов.
От имени всех крымчан и от себя Сергей Аксенов пожелал президенту России крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении отметил, что под руководством Путина в течение двух десятилетий Россия активно возрождается, становится более крепкой и суверенной державой.
"Благодаря его дальновидной политике мировому сообществу приходится считаться с интересами нашей страны. Сегодня ее будущее определяется на передовой СВО. В этот период испытаний мы объединены вокруг нашего Верховного Главнокомандующего и — каждый на своем месте — делаем все для приближения нашей Победы", - написал Константинов в своем канале в МАКС.
Владимир Путин, человек со стальным характером, смог объединить страну и вернуть ей былое величие. Буквально — вернуть России голос и заставить весь мир его услышать. Вернуть исторические земли: Севастополь, Крым, Донбасс, Новороссию. Возродить культуру: заложить этот фундамент заново, отряхнув западную шелуху, которая так долго сыпалась на нас. А когда есть прочная основа, можно строить будущее, отметил в своем поздравлении президенту губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Перспектива — не абстракция. Это когда здесь, в России, хочется жить, работать, растить детей, не мечтая о другой стране, а обустраивая свою. Да, это работа не одного человека и не одного дня. Но у нее есть направление, и самое главное — есть лидер, который задал масштаб и который делает все, чтобы будущее России было не менее великим, чем ее прошлое", - подчеркнул Михаил Развожаев.
С Днем Рождения российского лидера поздравили и главы государств. В числе первых коллег Владимира Путина – президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", - говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что высоко ценит неизменный настрой Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы, пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей.
Поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения лидер КНДР Ким Чен Ын. В поздравительной телеграмме он подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию как "процветающей страны".
Лидер КНДР также отметил, что придает большое значение "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с Россией и намерен дальше расширять совместную работу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.