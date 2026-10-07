https://crimea.ria.ru/20261007/gde-ne-budet-vody-v-krymu-v-sredu-1160008800.html

Где не будет воды в Крыму в среду

Где не будет воды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Где не будет воды в Крыму в среду

В среду, 7 октября, в связи с ремонтными работами подачу воды частично ограничат в Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма, сообщили на предприятии "Вода РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T08:27

2026-10-07T08:27

2026-10-07T08:27

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В среду, 7 октября, в связи с ремонтными работами подачу воды частично ограничат в Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Воды не будет в следующих населенных пунктах:- село Рыбачье из-за аварии на сетях "Крымэнерго"- селах Танковое, Холмовка, Куйбышево из-за аварии на сетях "Крымэнерго"- Евпатория до 17:00 (ориентировочно) по улице 60 лет ВЛКСМ, №5,5-В,5-Г,5-Ж- Село Рисовое до 17:00 (ориентировочно)- Красноперекопск до 17:00 (ориентировочно), улица Таврическая №9.6 октября в связи с работами на сетях электроснабжения, подача воды была ограничена в Джанкое.Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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