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Где не будет воды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Где не будет воды в Крыму в среду
Где не будет воды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Где не будет воды в Крыму в среду
В среду, 7 октября, в связи с ремонтными работами подачу воды частично ограничат в Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма, сообщили на предприятии "Вода РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T08:27
2026-10-07T08:27
вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В среду, 7 октября, в связи с ремонтными работами подачу воды частично ограничат в Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма, сообщили на предприятии "Вода Крыма".Воды не будет в следующих населенных пунктах:- село Рыбачье из-за аварии на сетях "Крымэнерго"- селах Танковое, Холмовка, Куйбышево из-за аварии на сетях "Крымэнерго"- Евпатория до 17:00 (ориентировочно) по улице 60 лет ВЛКСМ, №5,5-В,5-Г,5-Ж- Село Рисовое до 17:00 (ориентировочно)- Красноперекопск до 17:00 (ориентировочно), улица Таврическая №9.6 октября в связи с работами на сетях электроснабжения, подача воды была ограничена в Джанкое.Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где не будет воды в Крыму в среду

В Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма частично отключат воду 7 октября

08:27 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В среду, 7 октября, в связи с ремонтными работами подачу воды частично ограничат в Евпатории и еще шести населенных пунктах Крыма, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"7 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Алуштинском, Бахчисарайском, Евпаторийском, Красноперекопском филиалах", - говорится в сообщении.
Воды не будет в следующих населенных пунктах:
- село Рыбачье из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
- селах Танковое, Холмовка, Куйбышево из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
- Евпатория до 17:00 (ориентировочно) по улице 60 лет ВЛКСМ, №5,5-В,5-Г,5-Ж
- Село Рисовое до 17:00 (ориентировочно)
- Красноперекопск до 17:00 (ориентировочно), улица Таврическая №9.
6 октября в связи с работами на сетях электроснабжения, подача воды была ограничена в Джанкое.
Ранее сообщалось, что Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно.
Также сообщалось, что три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.
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