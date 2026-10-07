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Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага
Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага
Несмотря на участившиеся в десятки раз фейковые сообщения в информационном поле Крыма, жители республики достойно справляются с информационной атакой врага,... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся в десятки раз фейковые сообщения в информационном поле Крыма, жители республики достойно справляются с информационной атакой врага, которому не удается разобщить многонациональный народ республики. Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Главные цели врага, по словам Якубова, посеять панику среди жителей полуострова, разобщить народы Крыма, подорвать доверие к власти в регионе. Враг тратит на это колоссальный ресурс, но эффект оказывается нулевым.При этом он подчеркнул, что враг продолжает войну против РФ в информационном поле и в очередной раз призвал всех крымчан доверять только официальным источникам информации.Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влияние национальных СМИ на общемировую повесткуПять этапов информационной атаки: как распознать и противодействовать
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новости, руслан якубов, фейк, госкомнац крыма, крым, новости крыма
Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага

Крымчане достойно отражают инфо-атаки врага – Госкомитет по межнациональным отношениям

14:50 07.10.2026
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся в десятки раз фейковые сообщения в информационном поле Крыма, жители республики достойно справляются с информационной атакой врага, которому не удается разобщить многонациональный народ республики. Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.

"В десятки раз увеличилась информационная атака, вбросы с территории Украины через различные соцсети… Они потратили огромные ресурсы, было создано огромное количество чат-ботов, потрачены деньги, усилия", – констатировал Якубов.

Главные цели врага, по словам Якубова, посеять панику среди жителей полуострова, разобщить народы Крыма, подорвать доверие к власти в регионе. Враг тратит на это колоссальный ресурс, но эффект оказывается нулевым.

"В этом году были фейки, например, что "правительство Крыма покинуло территорию полуострова", "руководители традиционных конфессий уже не ведут службы" и так далее. Но эффект нулевой. Врагу не только не удалось посеять страх, разобщить людей. Наоборот, они восприняли это как вызов, объединились и все вместе мы выдержали очередное испытание", – констатировал Якубов.

При этом он подчеркнул, что враг продолжает войну против РФ в информационном поле и в очередной раз призвал всех крымчан доверять только официальным источникам информации.
Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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