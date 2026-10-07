https://crimea.ria.ru/20261007/feyki-v-krymu-kak-krymchane-otrazhayut-informatsionnye-ataki-vraga-1160020450.html

Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага

Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Фейки в Крыму: как крымчане отражают информационные атаки врага

Несмотря на участившиеся в десятки раз фейковые сообщения в информационном поле Крыма, жители республики достойно справляются с информационной атакой врага,... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T14:50

2026-10-07T14:50

2026-10-07T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся в десятки раз фейковые сообщения в информационном поле Крыма, жители республики достойно справляются с информационной атакой врага, которому не удается разобщить многонациональный народ республики. Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов на площадке пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Главные цели врага, по словам Якубова, посеять панику среди жителей полуострова, разобщить народы Крыма, подорвать доверие к власти в регионе. Враг тратит на это колоссальный ресурс, но эффект оказывается нулевым.При этом он подчеркнул, что враг продолжает войну против РФ в информационном поле и в очередной раз призвал всех крымчан доверять только официальным источникам информации.Запад пытается быстро фабриковать антироссийские фейки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам, это является главным смыслом его информационной политики, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влияние национальных СМИ на общемировую повесткуПять этапов информационной атаки: как распознать и противодействовать

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2026

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новости, руслан якубов, фейк, госкомнац крыма, крым, новости крыма