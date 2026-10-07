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Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн
Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн
В Севастополе правоохранители пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. Мужчины хранили, а затем хотели сбыть, немаркированную табачную продукцию... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:03
2026-10-07T14:03
гсу ск россии по крыму и севастополю
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
контрафакт
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. Мужчины хранили, а затем хотели сбыть, немаркированную табачную продукцию. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю."Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя. Они подозреваются в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю, преступная группа в составе двух жителей города 1987 и 1957 годов рождения приобретала в сети Интернет немаркированную табачную продукцию для последующего сбыта на территории региона. Полученный товар подельники хранили в арендованных нежилых помещениях в Гагаринском и Ленинском районах города.В июле этого года преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Ранее в Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млнКрымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллионаКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, контрафакт, закон и право
Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн

У двух севастопольцев изъяли контрафактные сигареты на сумму 15 млн рублей

14:03 07.10.2026
 
© ГСУ СК России по РК и СевастополюУ двух севастопольцев изъяли контрафактные сигареты на сумму 15 млн рублей
У двух севастопольцев изъяли контрафактные сигареты на сумму 15 млн рублей
© ГСУ СК России по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. Мужчины хранили, а затем хотели сбыть, немаркированную табачную продукцию. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя. Они подозреваются в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Как рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю, преступная группа в составе двух жителей города 1987 и 1957 годов рождения приобретала в сети Интернет немаркированную табачную продукцию для последующего сбыта на территории региона. Полученный товар подельники хранили в арендованных нежилых помещениях в Гагаринском и Ленинском районах города.
В июле этого года преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.

"Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, общая стоимость которой превышает 15 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее в Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСевастопольКонтрафактЗакон и право
 
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