https://crimea.ria.ru/20261007/dvukh-sevastopoltsev-budut-sudit-za-khranenie-kontrafaktnykh-sigaret-na-15-mln-1160019290.html

Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн

Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Двух севастопольцев будут судить за хранение контрафактных сигарет на 15 млн

В Севастополе правоохранители пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. Мужчины хранили, а затем хотели сбыть, немаркированную табачную продукцию... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T14:03

2026-10-07T14:03

2026-10-07T14:03

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. Мужчины хранили, а затем хотели сбыть, немаркированную табачную продукцию. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю."Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя. Они подозреваются в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Как рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю, преступная группа в составе двух жителей города 1987 и 1957 годов рождения приобретала в сети Интернет немаркированную табачную продукцию для последующего сбыта на территории региона. Полученный товар подельники хранили в арендованных нежилых помещениях в Гагаринском и Ленинском районах города.В июле этого года преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ФСБ.Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.Ранее в Севастополе правоохранители изъяли у 28-летнего торговца 69 тысяч пачек незаконных сигарет на сумму свыше 9 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млнКрымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллионаКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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