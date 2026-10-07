https://crimea.ria.ru/20261007/devochka-pogibla-pri-raketnom-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1160017775.html

Девочка погибла при ракетном обстреле Белгородской области

Девочка погибла при ракетном обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Девочка погибла при ракетном обстреле Белгородской области

В Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погибла девочка, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T13:09

2026-10-07T13:09

2026-10-07T13:13

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате ракетного удара ВСУ погибла девочка, еще четверо человек, среди которых ребенок, получили ранения. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Отмечается, что 11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую больницу. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу.Женщины 72 и 47 лет и мужчина 60 лет госпитализированы с осколочными ранениями ног, рук и плеча.Кроме того, повреждены два частных дома и легковой автомобиль. В селе Казинка вследствие детонации БПЛА поврежден легковой автомобиль. Еще один беспилотник ударил по предприятию — повреждено остекление. В селе Долгое дрон атаковал частный дом — повреждена кровля.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.В среду в Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, новости сво