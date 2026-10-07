https://crimea.ria.ru/20261007/den-rozhdeniya-putina-kto-pozdravil-i-chto-pozhelali-prezidentu-rossii-1160023885.html

День рождения Путина: кто поздравил и что пожелали президенту России

День рождения Путина: кто поздравил и что пожелали президенту России - РИА Новости Крым, 07.10.2026

День рождения Путина: кто поздравил и что пожелали президенту России

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T15:58

2026-10-07T15:58

2026-10-07T16:01

владимир путин (политик)

россия

общество

праздники и памятные даты

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159969064_152:0:2788:1483_1920x0_80_0_0_ab3f868d444e8a172df944b02454707a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин празднует 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. В Кремле надеются, что вечером у Владимира Путина будет время на то, чтобы принять поздравления с днем рождения от родных и близких, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ко дню рождения главы государства утром в Москве прошло тожественное шествие на территории ВДНХ с участием более трех тысяч человек, а в Санкт-Петербурге уличный художник создал мурал о семейном счастье с цитатой президента."Спас Россию"Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравительном обращении выразил мнение, что Владимир Путин спас Россию от разрушения, вернул уважение к нашему государству, сделал его сильным. Володин пожелал, чтобы сбылись все мечты и реализовались планы президента РФ.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что россияне видят в президенте национального лидера, подающего пример самоотверженного и преданного служения Отечеству."Возношу молитвы ко Господу о даровании вам неоскудевающих сил и благословенных успехов в дальнейших трудах, со тщанием и ответственностью совершаемых вами на пользу страны и сограждан", – отметил патриарх Кирилл.Телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пожелал Владимиру Путину сил, надежности и тепла вокруг."При всем уважении к Путину и измеряемой высокой общественной поддержке, возникает ощущение, что наш президент – недооцененная фигура в российской истории. Как недооценена и та гигантская яма, где к концу 90-х оказались фактически расчлененные останки России, в которые Путину и его команде реально чудом удалось вдохнуть жизнь... Ведь сейчас мы живем в совсем другой стране, которая во многом форматирует мир под себя", – написал Киселев в своем канале в МАКС.Поздравления от мировых лидеровВ числе первых президента России поздравил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что высоко ценит неизменный настрой Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы, а также пожелал имениннику здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей."Присущие Вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию Российской Федерации по пути суверенного развития", – говорится в поздравлении.Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию как процветающая страна. Ким Чен Ын отметил, что КНДР намерена и дальше расширять совместную работу с Россией.Также российского лидера поздравили президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Южной Осетии Марат Камболов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Пожелания из Крыма...Утром главу государства поздравили в Республике Крым и Севастополе. Глава РК Сергей Аксенов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия прошла сложнейший путь, преодолела огромное сопротивление внешних и внутренних врагов и окончательно оставила позади эпоху хаоса и безволия.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем поздравлении подчеркнул, благодаря дальновидной политике президента РФ мировому сообществу приходится считаться с интересами нашей страны.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Владимира Путина человеком со стальным характером, который смог объединить страну, вернуть ей былое величие, вернуть исторические земли – Севастополь, Крым, Донбасс, Новороссию – и заставить весь мир услышать голос России.Также поздравления президент принимал от главы Херсонской области Владимира Сальдо, главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника....и из космосаС личным праздником президента поздравил экипаж российского сегмента МКС – космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников. Они пожелали российскому лидеру реализации всех задуманных планов и пообещали вечером съесть грейпфрут за здоровье главы государства.О празднованииЛичный праздник на посту главы государства Путин встречает в 23-й раз: в сентябре 2017 года он стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником". Да, в официальном календаре такой даты – день рождения Путина – нет. И все же страна отмечает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в "Артеке" - знаковые встречи с молодежью в КрымуВыступление Путина на Валдае - "предупреждение на острие" коллективному ЗападуПутин на "Валдае": главные заявления президента России

https://crimea.ria.ru/20261007/1149713902.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты