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День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 07.10.2026
День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T22:55
2026-10-07T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер в Сочи. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма прошли учения по отработке сценария при захвате заложников. Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День рождения ПутинаПрезидент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. С днем рождения российского лидера поздравили и в Крыму и Севастополе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории – в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.Успехи армии РФУдаром российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Также поражены заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, в том числе, по производству крылатых ракет FP-5 "Фламинго", портовая инфраструктура под Одессой и сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. За сутки Киев потерял еще 1440 боевиков. Над регионами России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы 764 украинских БПЛА.Ситуация с танкером в СочиВ среду спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в Черном море у берегов Сочи, совершенной врагом накануне. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания.Ситуация со светом в БахчисараеБахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. Планируется подача электричества по три часа в сутки, сообщили в среду на предприятии "Крымэнерго". Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Утвержденного графика подачи света на данный момент нет, как и сроков устранения аварии.Учения в КрымуВ Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария при захвате заложников. Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха. Корреспондент РИА Новости Крым тоже приняла участие в тренировке и выяснила, что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА.Поддержка аграриевКабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Председатель правительства напомнил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и агропромышленному комплексу требуется помощь. Средства пойдут птицеводам, а также на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день

День рождения Путина и массированный удар по Украине – главное за день

22:55 07.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер в Сочи. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма прошли учения по отработке сценария при захвате заложников. Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

День рождения Путина

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. С днем рождения российского лидера поздравили и в Крыму и Севастополе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории – в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Крым - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
07:13Фотоленты
Путину – 74: самые яркие фото президента России

Успехи армии РФ

Ударом российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Также поражены заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, в том числе, по производству крылатых ракет FP-5 "Фламинго", портовая инфраструктура под Одессой и сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. За сутки Киев потерял еще 1440 боевиков. Над регионами России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы 764 украинских БПЛА.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
16:21
Совесть России чиста: Лавров сделал заявление о США и "формуле Анкориджа"

Ситуация с танкером в Сочи

В среду спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в Черном море у берегов Сочи, совершенной врагом накануне. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания.
Судоходство - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
16:55
В России компенсируют нарушения судоходства в Азовском и Черном морях

Ситуация со светом в Бахчисарае

Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. Планируется подача электричества по три часа в сутки, сообщили в среду на предприятии "Крымэнерго". Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Утвержденного графика подачи света на данный момент нет, как и сроков устранения аварии.
ЛЭП
18:10
Техприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в Крыму

Учения в Крыму

В Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария при захвате заложников. Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха. Корреспондент РИА Новости Крым тоже приняла участие в тренировке и выяснила, что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА.
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
18:22
В Севастополе отразили удар ВСУ – есть повреждения

Поддержка аграриев

Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Председатель правительства напомнил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и агропромышленному комплексу требуется помощь. Средства пойдут птицеводам, а также на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.
В аудитории ВУЗа - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
17:15
В РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
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22:55День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
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