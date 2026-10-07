День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день
День рождения Путина и массированный удар по Украине – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер в Сочи. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма прошли учения по отработке сценария при захвате заложников. Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
День рождения Путина
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. С днем рождения российского лидера поздравили и в Крыму и Севастополе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории – в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.
Успехи армии РФ
Ударом российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Также поражены заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, в том числе, по производству крылатых ракет FP-5 "Фламинго", портовая инфраструктура под Одессой и сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. За сутки Киев потерял еще 1440 боевиков. Над регионами России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы 764 украинских БПЛА.
Ситуация с танкером в Сочи
В среду спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в Черном море у берегов Сочи, совершенной врагом накануне. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания.
Ситуация со светом в Бахчисарае
Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. Планируется подача электричества по три часа в сутки, сообщили в среду на предприятии "Крымэнерго". Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Утвержденного графика подачи света на данный момент нет, как и сроков устранения аварии.
Учения в Крыму
В Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария при захвате заложников. Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха. Корреспондент РИА Новости Крым тоже приняла участие в тренировке и выяснила, что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА.
Поддержка аграриев
Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Председатель правительства напомнил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и агропромышленному комплексу требуется помощь. Средства пойдут птицеводам, а также на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.