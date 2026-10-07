https://crimea.ria.ru/20261007/den-rozhdeniya-putina-i-massirovannyy-udar-po-ukraine-glavnoe-za-den-1160029804.html

День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день

День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 07.10.2026

День рождения Путина и массированный удар по Украине: главное за день

Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T22:55

2026-10-07T22:55

2026-10-07T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отмечает 74-летие. Российские войска разбили важный для ВСУ мост на Украине, вражеские предприятия ВПК и портовую инфраструктуру. Спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер в Сочи. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. В учреждениях среднего профессионального образования Крыма прошли учения по отработке сценария при захвате заложников. Кабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.День рождения ПутинаПрезидент России Владимир Путин 7 октября отмечает 74-летие. С утра глава государства получает поздравления от представителей федеральной и региональных властей, иностранных лидеров. С днем рождения российского лидера поздравили и в Крыму и Севастополе. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении отметил, что Владимир Путин возглавил Россию в критический период ее истории – в тот момент, когда страна вплотную подошла к краю пропасти, к грани, за которой были утрата суверенитета и распад.Успехи армии РФУдаром российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Также поражены заводы военно-промышленного комплекса в Киеве и шести областях Украины, в том числе, по производству крылатых ракет FP-5 "Фламинго", портовая инфраструктура под Одессой и сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море, сообщает Минобороны РФ. За сутки Киев потерял еще 1440 боевиков. Над регионами России за сутки уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы 764 украинских БПЛА.Ситуация с танкером в СочиВ среду спасатели ликвидировали открытое горение после атаки на танкер Aframax Rio в Черном море у берегов Сочи, совершенной врагом накануне. Загрязнений в Черном море после пожара на нефтяном танкере не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Пляжи города по-прежнему закрыты для купания.Ситуация со светом в БахчисараеБахчисарай и Бахчисарайский район Крыма обесточены в связи с крупной аварией на подстанции. Планируется подача электричества по три часа в сутки, сообщили в среду на предприятии "Крымэнерго". Бахчисарайский РЭС принимает меры по обеспечению электроэнергией через альтернативные источники генерации и частичное переподключение сетей. Утвержденного графика подачи света на данный момент нет, как и сроков устранения аварии.Учения в КрымуВ Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария при захвате заложников. Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха. Корреспондент РИА Новости Крым тоже приняла участие в тренировке и выяснила, что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА.Поддержка аграриевКабмин России направит Крыму 1,5 миллиарда рублей на поддержку аграриев региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". Председатель правительства напомнил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и агропромышленному комплексу требуется помощь. Средства пойдут птицеводам, а также на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261007/1149713902.html

https://crimea.ria.ru/20261007/sovest-rossii-chista-lavrov-sdelal-zayavlenie-o-ssha-i-formule-ankoridzha-1160025205.html

https://crimea.ria.ru/20261007/v-rossii-kompensiruyut-narusheniya-sudokhodstva-v-azovskom-i-chernom-moryakh-1160025504.html

https://crimea.ria.ru/20261007/tekhprisoedinenie-k-energosetyam-kogda-vozobnovyat-raboty-v-krymu-1160030112.html

https://crimea.ria.ru/20261007/v-sevastopole-otrazili-udar-vsu--est-povrezhdeniya-1160030528.html

https://crimea.ria.ru/20261007/v-rf-uchredili-premii-dlya-studentov-i-aspirantov-v-30-i-50-tysyach-rubley-1160027360.html

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