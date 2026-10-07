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Что известно о создании нового музея святителя Луки в Симферополе

Что известно о создании нового музея святителя Луки в Симферополе - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Что известно о создании нового музея святителя Луки в Симферополе

В 2027 году в Симферополе планируется открыть новый музей, посвященный жизни святителя Луки Крымского. Экспозиция будет ориентирована на максимально широкий... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T06:42

2026-10-07T06:42

2026-10-07T06:42

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

музеи крыма

религия

симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В 2027 году в Симферополе планируется открыть новый музей, посвященный жизни святителя Луки Крымского. Экспозиция будет ориентирована на максимально широкий круг посетителей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал клирик Свято-Владимирского собора Херсонесского монастыря, и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии иерей Антоний Камальдинов.По его словам, в музее будут представлены личные вещи святителя Луки, хирургические предметы, которыми он врачевал, его книга "Очерки гнойной хирургии", документы и множество фотографий.Он добавил, что экспозиция музея будет ориентирована на максимально широкий круг посетителей и станет интересна каждому. Концепция нового музея уже создана.Ранее сообщалось, что музей планируют открыть в здании на улице Курчатова, 1. Сейчас музей располагается на территории Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, его открытие состоялось 11 июня 2003 года.О реставрации монастыряСвято-Троицкий женский монастырь отреставрируют к 150-летию святителя Луки Крымского. Юбилей отпразднуют в 2027 году.Как рассказал Камальдинов, масштабные работы начнутся 9 октября 2026 года. В этот день будет совершена Божественная литургия, после чего покоящиеся в монастыре мощи святителя Луки торжественно перенесут в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя.Будут проведены работы по реставрации помещений монастыря. В ближайшее время общественности представят проект работ, всех желающих познакомят с концепцией реставрации. При этом подробности запланированных работ Камальдинов не раскрыл."Хочется сохранить интригу. Люди будут поражены той красотой, как преобразится Свято-Троицкий монастырь и насколько комфортнее будет находиться на его территории. Просим всех набраться терпения", – сказал иерей.Ранее сообщалось, что в 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки КрымскогоСвященник и хирург: за что мир чтит крымского епископа ЛукуСвященник и хирург Лука Крымский – инфографика РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), музеи крыма, религия, симферополь, крым, рпц (русская православная церковь), православие, новости крыма