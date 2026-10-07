https://crimea.ria.ru/20261007/chto-izmenitsya-v-rabote-transporta-v-krymu-v-osenne-zimniy-period-1159997345.html

Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период

Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Что изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период

Изменения в работе транспорта осенью и зимой в Крыму коснется корректировки расписаниях некоторых автобусов и даже закрытия определенных "летних" маршрутов. Об... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T07:39

2026-10-07T07:39

2026-10-07T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Изменения в работе транспорта осенью и зимой в Крыму коснется корректировки расписаниях некоторых автобусов и даже закрытия определенных "летних" маршрутов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов."Мы готовимся к осенне-зимнему периоду, и, безусловно, будут изменения. О них вы можете узнать у нас на сайте, на автостанциях и в интернет-ресурсах. Везде присутствует расписание автобусов, везде вы можете приобрести билеты, где вам удобно, поэтому никаких сложностей ни для крымчан, ни для гостей полуострова не возникнет", - уверен он.Гость студии также рассказал, что летом в Крыму всегда открываются дополнительные курортные направления.Тем не менее, все, что, существует в Крыму в рамках транспортного заказа, обратил внимание директор "Крымавтотранса", будет выполнено как перевозчиками, так и предприятием, как основным продавцом билетов на эти направления. Крымчанам абсолютно не за что переживать, заверил он."Последние автобусы как были, так и будут, и в 9, и в 10. У нас есть и круглосуточные автостанции, такие как Керчь, Феодосия, которые вообще круглые сутки принимают и отправляют пассажиров", - обозначил Вячеслав Мартынов.По информации собеседника, сейчас особое внимание на предприятии уделяется подготовке к холодам."На всех автостанциях оборудованы зоны, где будет тепло, где будет комфортно ожидать свои рейсы, будет возможность сходить в туалет. И поэтому я призываю наших уважаемых радиослушателей, гостей полуострова пользоваться нашими услугами", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусовАвтобусы и грузовой автотранспорт проверяют в СимферополеВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крымавтотранс", крым, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, логистика