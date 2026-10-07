https://crimea.ria.ru/20261007/chto-delat-pri-vooruzhennom-napadenii-i-atake-bpla-v-krymu-proshli-ucheniya-1160021993.html
Что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА: в Крыму прошли учения
Что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА: в Крыму прошли учения - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Что делать при вооруженном нападении и атаке БПЛА: в Крыму прошли учения
На посту охраны сегодня Надежда Филипповна – добрая и улыбчивая женщина, которая знает студентов в лицо. На экране монитора она видит мужчин в спецодежде,... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T15:31
2026-10-07T15:31
2026-10-07T15:31
учения
симферополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
безопасность
антитеррор
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/07/1160021270_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_d6c388f1d9c9420dcd2ef55d4fb1bc26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. На посту охраны сегодня Надежда Филипповна – добрая и улыбчивая женщина, которая знает студентов в лицо. На экране монитора она видит мужчин в спецодежде, принимает их за уборщиков колледжа и впускает на территорию. Под полой халата одного из вошедших она замечает автомат. Но поздно. Террористы стреляют в упор, и прорываются в кабинеты и аудитории колледжа.В Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария "Действия сотрудников охраны, работников и учащихся образовательных организаций при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей, угрозе воздействия БПЛА". Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха, передает корреспондент РИА Новости Крым.Действовать, чтобы знать"Руки на парту, голову вниз, всем оставаться на своих местах!" – кричит "террорист", врываясь в учебную аудиторию.Его лицо скрывает балаклава, в руках автомат, все в его движениях говорит о том, что он не шутит. В аудитории тишина. Только слышно, как кто-то сопит и шмыгает носом – насморк.В другом кабинете под прицелом находится директор и преподаватели учебного заведения – злодей ворвался в методкабинет в тот момент, когда там шло совещание.Проходит не больше пяти минуты и в здание врывается наряд Росгвардии. Оказалось, что Надежда Филипповна успела нажать тревожную кнопку."Террористы" обезврежены, заложники освобождены. Так заканчивается первая легенда учений, которую отработали в колледже.Роли террористов достались двум сотрудникам колледжа – Ивану Ахременко и Валерию Степанову.– Как быть в роли преступника? – интересуюсь.– Непривычно очень. Раньше-то был в другой роли – освободителя, – признается Иван.Он бывший военнослужащий, офицер в отставке. Отправлен домой после перенесенного инфаркта. С мая работает в колледже, и за это время уже дважды был "террористом". Учения для студентов и преподавателей здесь проводят регулярно, чтобы знали, как действовать в той или иной критической ситуации, хотя и надеются, что от таких ситуаций Бог убережет.При этом все студенты и преподаватели предупреждены заранее о том, что в тот или иной день будут проходить учения, чтобы эмоционально они были готовы и не перенервничали. Но вот в какую из аудиторий ворвется "террорист" – разглашается, чтобы сохранить эффект внезапности.Согласно второй легенде учений, на колледж нападают с использованием горючих жидкостей. Включается пожарная сигнализация. Звучит предупреждение: "Внимание! В здании пожар! Всем покинуть здание через ближний выход". И студенты организованными колоннами выходят на свежий воздух. На эвакуацию уходит четыре минуты.Огонь оперативно тушат при помощи пожарного рукава. За эвакуацией и ликвидацией пожара наблюдают опытные сотрудники МЧС России, в разговоре отмечают, что напор хороший, а действия сотрудников – четкие. Также спасатели напоминают студентам правила обращения с огнетушителем. Они вызывают добровольцев и ставят перед ними задачу: затушить импровизированный очаг возгорания. Студенты хихикают, но никто не расходится.Такого же мнения и его одногруппник Эдвард Осипчук. Поддерживая разговор, он добавляет: "Эти учения очень нужны, мы уже проинструктированы, знаем, как действовать, случись что, и не растеряемся".Студенты расходятся по своим аудиториям, обсуждая дым, огонь и свойство порошковых огнетушителей. Но сидеть за партами им недолго. Вдруг возникает угроза с воздуха. Раздаются "взрывы". Дети прячутся под партами, кто-то выбегает в коридор и прижимается к стене, подальше от окон. По сценарию третьей легенды – вражеский беспилотник падает, взрываясь в главного входа. Звучит сирена "Внимание всем! Воздушная тревога!". У входной группы полыхают обломки дрона, с огнем самоотверженно борется руководство колледжа. Пешеходы, наблюдая эту картину, смотрят во все глаза, не обращая внимание на камеры и микрофоны журналистов. Сигнал воздушной тревоги действует пугающе и заставляет прибавить шагу в сторону ближайшего укрытия.Когда звучит специальный сигнал, в убежище бегут и студенты.Подготовка к возможным вызовам"Перед началом учений у нас проходит обязательная теоретическая часть. Объясняем, как действовать, алгоритмы, цели-задачи, то есть, зачем эти учения нужны? Все проходят инструктаж", – продолжает собеседник.Так, если речь о вооруженном нападении, если захват заложников, то студенты не должны убегать. При вооруженном нападении в соседней аудитории – важно забаррикадироваться и ждать дальнейших указаний, добавляет он."Мы беспрерывно оцениваем обстановку, поддерживаем связь с Росгвардией, и уже принимаем действия, следуя их указаниям", – отмечает он.По его словам, в учебном заведении большое внимание уделяют именно подготовке сотрудников, чтобы они знали, как действовать в той или иной критической ситуации, чтобы могли скоординировать действия детей. Сценарии учений здесь всегда отрабатывают в полную силу. "Взаимопонимание и правильный алгоритм действий важны при различных ситуациях", – добавляет он.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
учения, симферополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность, антитеррор, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. На посту охраны сегодня Надежда Филипповна – добрая и улыбчивая женщина, которая знает студентов в лицо. На экране монитора она видит мужчин в спецодежде, принимает их за уборщиков колледжа и впускает на территорию. Под полой халата одного из вошедших она замечает автомат. Но поздно. Террористы стреляют в упор, и прорываются в кабинеты и аудитории колледжа.
В Крыму во всех учреждениях среднего профессионального образования прошли учения по отработке комплексного сценария "Действия сотрудников охраны, работников и учащихся образовательных организаций при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей, угрозе воздействия БПЛА". Студенты и преподаватели Симферопольского колледжа радиоэлектроники успешно отработали все три легенды: захват заложников, пожар, атака с воздуха, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Действовать, чтобы знать
"Руки на парту, голову вниз, всем оставаться на своих местах!" – кричит "террорист", врываясь в учебную аудиторию.
Его лицо скрывает балаклава, в руках автомат, все в его движениях говорит о том, что он не шутит. В аудитории тишина. Только слышно, как кто-то сопит и шмыгает носом – насморк.
В другом кабинете под прицелом находится директор и преподаватели учебного заведения – злодей ворвался в методкабинет в тот момент, когда там шло совещание.
Проходит не больше пяти минуты и в здание врывается наряд Росгвардии. Оказалось, что Надежда Филипповна успела нажать тревожную кнопку.
"Террористы" обезврежены, заложники освобождены. Так заканчивается первая легенда учений, которую отработали в колледже.
Роли террористов достались двум сотрудникам колледжа – Ивану Ахременко и Валерию Степанову.
– Как быть в роли преступника? – интересуюсь.
– Непривычно очень. Раньше-то был в другой роли – освободителя, – признается Иван.
Он бывший военнослужащий, офицер в отставке. Отправлен домой после перенесенного инфаркта. С мая работает в колледже, и за это время уже дважды был "террористом". Учения для студентов и преподавателей здесь проводят регулярно, чтобы знали, как действовать в той или иной критической ситуации, хотя и надеются, что от таких ситуаций Бог убережет.
"Мы проводим такого рода учения с 2023 года, как правило, два-три раза они у нас проходят. Считаю, что они необходимы. Каждый раз мы отрабатываем различные сценарии", – говорит корреспонденту РИА Новости Крым руководитель службы безопасности и Гражданской обороны Симферопольского колледжа радиоэлектроники Евгений Максимов.
При этом все студенты и преподаватели предупреждены заранее о том, что в тот или иной день будут проходить учения, чтобы эмоционально они были готовы и не перенервничали. Но вот в какую из аудиторий ворвется "террорист" – разглашается, чтобы сохранить эффект внезапности.
Согласно второй легенде учений, на колледж нападают с использованием горючих жидкостей. Включается пожарная сигнализация. Звучит предупреждение: "Внимание! В здании пожар! Всем покинуть здание через ближний выход". И студенты организованными колоннами выходят на свежий воздух. На эвакуацию уходит четыре минуты.
Огонь оперативно тушат при помощи пожарного рукава. За эвакуацией и ликвидацией пожара наблюдают опытные сотрудники МЧС России, в разговоре отмечают, что напор хороший, а действия сотрудников – четкие. Также спасатели напоминают студентам правила обращения с огнетушителем. Они вызывают добровольцев и ставят перед ними задачу: затушить импровизированный очаг возгорания. Студенты хихикают, но никто не расходится.
"Все было очень круто! Нам не просто рассказали, как действовать, но и показали на практике, как это правильно сделать", – признается корреспонденту РИА Новости Крым
студент третьего курса, будущий программист Владимир Мартынюк.
Такого же мнения и его одногруппник Эдвард Осипчук. Поддерживая разговор, он добавляет: "Эти учения очень нужны, мы уже проинструктированы, знаем, как действовать, случись что, и не растеряемся".
Студенты расходятся по своим аудиториям, обсуждая дым, огонь и свойство порошковых огнетушителей. Но сидеть за партами им недолго. Вдруг возникает угроза с воздуха. Раздаются "взрывы". Дети прячутся под партами, кто-то выбегает в коридор и прижимается к стене, подальше от окон. По сценарию третьей легенды – вражеский беспилотник падает, взрываясь в главного входа.
Звучит сирена "Внимание всем! Воздушная тревога!". У входной группы полыхают обломки дрона, с огнем самоотверженно борется руководство колледжа. Пешеходы, наблюдая эту картину, смотрят во все глаза, не обращая внимание на камеры и микрофоны журналистов. Сигнал воздушной тревоги действует пугающе и заставляет прибавить шагу в сторону ближайшего укрытия.
Когда звучит специальный сигнал, в убежище бегут и студенты.
"В таких случаях важно дождаться команды, специального сигнала, что небо чистое, и можно выходить в убежище на случай повторной атаки", – объясняет ответственный за безопасность в коллеже Максимов. И добавляет: "А до этих пор лучше укрыться под партой или в коридоре, по так называемому "правилу трех стен".
Подготовка к возможным вызовам
"Перед началом учений у нас проходит обязательная теоретическая часть. Объясняем, как действовать, алгоритмы, цели-задачи, то есть, зачем эти учения нужны? Все проходят инструктаж", – продолжает собеседник.
Так, если речь о вооруженном нападении, если захват заложников, то студенты не должны убегать. При вооруженном нападении в соседней аудитории – важно забаррикадироваться и ждать дальнейших указаний, добавляет он.
"Мы беспрерывно оцениваем обстановку, поддерживаем связь с Росгвардией, и уже принимаем действия, следуя их указаниям", – отмечает он.
"Мы живем в непростое время и нужно готовым быть к различным вызовам. К сожалению, к таким, как атака БПЛА, тоже. Мы готовимся, регулярно проводим такие учения не только республиканские, но и свои, по своим планам", – говорит журналистам и.о. директора Симферопольского колледжа электроники Илья Ковалев.
По его словам, в учебном заведении большое внимание уделяют именно подготовке сотрудников, чтобы они знали, как действовать в той или иной критической ситуации, чтобы могли скоординировать действия детей. Сценарии учений здесь всегда отрабатывают в полную силу. "Взаимопонимание и правильный алгоритм действий важны при различных ситуациях", – добавляет он.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности
. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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