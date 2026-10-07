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Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг

Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг

В среду и четверг, 7 и 8 октября, планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T06:59

2026-10-07T06:59

2026-10-07T06:59

крым

василий грабован

красногвардейский район

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду и четверг, 7 и 8 октября, планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По данным Грабована, 7 октября в период с 08:00 до 18:00 без света останутся села Трактовое, Краснознаменка, Тимошенко, Рогово, Котельниково, Григорьевка, Дубровское, Машино, Ленинское, Звездное, Новоивановка, Заречное, Прямое, Новоалексеевка, Октябрьское, Курганное, Амурское, Новозуевка, Искра, Цветково, Менделеево, Пятихатка (частично), Полтавка, Комаровка, Янтарное, Красный Партизан, Симоненко.7-8 октября с 09.00 до 18.00 свет отключат в поселке Красногвардейское, селах Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Клепинино, Кремневка, Известковое, Калинино, Александровка, Краснодарка, Карповка, Ястребовка, Вишняковка, Победино.Ранее сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе Крыма остается сложной. Кроме того, в Судаке на день отключали свет из-за срочных ремонтных работ. Также были обесточены Джанкой и Джанкойский район.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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