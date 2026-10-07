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Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг
Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг
В среду и четверг, 7 и 8 октября, планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T06:59
2026-10-07T06:59
крым
василий грабован
красногвардейский район
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду и четверг, 7 и 8 октября, планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован в своем канале в МАКС.По данным Грабована, 7 октября в период с 08:00 до 18:00 без света останутся села Трактовое, Краснознаменка, Тимошенко, Рогово, Котельниково, Григорьевка, Дубровское, Машино, Ленинское, Звездное, Новоивановка, Заречное, Прямое, Новоалексеевка, Октябрьское, Курганное, Амурское, Новозуевка, Искра, Цветково, Менделеево, Пятихатка (частично), Полтавка, Комаровка, Янтарное, Красный Партизан, Симоненко.7-8 октября с 09.00 до 18.00 свет отключат в поселке Красногвардейское, селах Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Клепинино, Кремневка, Известковое, Калинино, Александровка, Краснодарка, Карповка, Ястребовка, Вишняковка, Победино.Ранее сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе Крыма остается сложной. Кроме того, в Судаке на день отключали свет из-за срочных ремонтных работ. Также были обесточены Джанкой и Джанкойский район.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, василий грабован, красногвардейский район, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
Часть Красногвардейского района останется без света в среду и четверг

В Красногвардейском районе Крыма 7 и 8 октября ограничат подачу электроэнергии

06:59 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаботы на сетях электроснабжения
Работы на сетях электроснабжения - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду и четверг, 7 и 8 октября, планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщил глава администрации района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
По данным Грабована, 7 октября в период с 08:00 до 18:00 без света останутся села Трактовое, Краснознаменка, Тимошенко, Рогово, Котельниково, Григорьевка, Дубровское, Машино, Ленинское, Звездное, Новоивановка, Заречное, Прямое, Новоалексеевка, Октябрьское, Курганное, Амурское, Новозуевка, Искра, Цветково, Менделеево, Пятихатка (частично), Полтавка, Комаровка, Янтарное, Красный Партизан, Симоненко.
7-8 октября с 09.00 до 18.00 свет отключат в поселке Красногвардейское, селах Петровка, Ближнее, Пушкино, Новоэстония, Красная Поляна, Клепинино, Кремневка, Известковое, Калинино, Александровка, Краснодарка, Карповка, Ястребовка, Вишняковка, Победино.
Ранее сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе Крыма остается сложной. Кроме того, в Судаке на день отключали свет из-за срочных ремонтных работ. Также были обесточены Джанкой и Джанкойский район.
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КрымВасилий ГрабованКрасногвардейский районОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема Крыма
 
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