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Часть Белогорского района Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Часть Белогорского района Крыма обесточена
Часть Белогорского района Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма утром в среду, 7 октября, остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:55
2026-10-07T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма утром в среду, 7 октября, остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 7 и 8 октября планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где не будет воды в Крыму в средуБольше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без светаОбстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной
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РИА Новости Крым
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Часть Белогорского района Крыма обесточена

Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма частично обесточены

10:55 07.10.2026
 
© КрымэнергоЭлектроснабжение
Электроснабжение
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма утром в среду, 7 октября, остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что частично ограничено электроснабжение населенных пунктов Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка.
Ранее сообщалось, что 7 и 8 октября планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма.
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