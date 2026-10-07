https://crimea.ria.ru/20261007/chast-belogorskogo-rayona-kryma-obestochena-1160011476.html
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Часть Белогорского района Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма утром в среду, 7 октября, остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T10:55
2026-10-07T10:55
2026-10-07T10:55
гуп рк "крымэнерго"
крым
белогорский район
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/08/1155024695_0:55:1797:1066_1920x0_80_0_0_b0444d06a3293ac76e021e39686a412f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма утром в среду, 7 октября, остались без света. Произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 7 и 8 октября планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где не будет воды в Крыму в средуБольше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без светаОбстановка с подачей электричества в Бахчисарайском районе остается сложной
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/08/1155024695_151:0:1646:1121_1920x0_80_0_0_3b29205020c2eec13532983cca604311.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", крым, белогорский район, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма
Часть Белогорского района Крыма обесточена
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма частично обесточены