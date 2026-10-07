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Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано
Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано
Работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Абдалки продолжаются в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T11:06
2026-10-07T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Абдалки продолжаются в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Работы ведутся на участке от улицы Кечкеметской до улицы Титова. Общая площадь благоустраиваемой территории - более 25,7 тысячи квадратных метров. Уже выполнено асфальтирование, устройство спортивной и игровой площадок, проложены инженерные сети.Благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее глава столичной администрации Михаил Афанасьев заявил, что при благоустройстве территории вдоль реки Абдалки будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона. Он выразил уверенность в том, что получится "очень хорошее общественное пространство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство в Крыму по плану и в срокиПроблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в КрымуВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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городская среда, симферополь, реконструкция, новости крыма, крым, нацпроект "жилье и городская среда"
Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано

В Симферополе благоустраивают общественную территорию вдоль реки Абдалки

11:06 07.10.2026
 
© Администрация СимферополяВ Симферополе продолжается благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка
В Симферополе продолжается благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Абдалки продолжаются в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В настоящее время ведется работа по установке малых архитектурных форм, монтаж металлоконструкций для пешеходных мостиков, устройство габионов... Также подрядной организацией ведется отсыпка плодородного грунта для устройства клумб", – рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства городской администрации Андрей Древич.
Работы ведутся на участке от улицы Кечкеметской до улицы Титова. Общая площадь благоустраиваемой территории - более 25,7 тысячи квадратных метров. Уже выполнено асфальтирование, устройство спортивной и игровой площадок, проложены инженерные сети.
Благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее глава столичной администрации Михаил Афанасьев заявил, что при благоустройстве территории вдоль реки Абдалки будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона. Он выразил уверенность в том, что получится "очень хорошее общественное пространство".
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Городская средаСимферопольРеконструкцияНовости КрымаКрымНацпроект "Жилье и городская среда"
 
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