https://crimea.ria.ru/20261007/blagoustroystvo-territorii-u-reki-abdalki-v-simferopole---chto-sdelano-1160011632.html

Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано

Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Благоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано

Работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Абдалки продолжаются в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T11:06

2026-10-07T11:06

2026-10-07T11:06

городская среда

симферополь

реконструкция

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству общественной территории вдоль реки Абдалки продолжаются в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Работы ведутся на участке от улицы Кечкеметской до улицы Титова. Общая площадь благоустраиваемой территории - более 25,7 тысячи квадратных метров. Уже выполнено асфальтирование, устройство спортивной и игровой площадок, проложены инженерные сети.Благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее глава столичной администрации Михаил Афанасьев заявил, что при благоустройстве территории вдоль реки Абдалки будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона. Он выразил уверенность в том, что получится "очень хорошее общественное пространство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство в Крыму по плану и в срокиПроблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в КрымуВ Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, реконструкция, новости крыма, крым, нацпроект "жилье и городская среда"