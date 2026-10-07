Баталии и вожди семейства художников Петровых
Памяти симферопольских художников Ивана и Нины Петровых
Иван Петров и его супруга Нина Петрова. Крым, Артек, 1956 год. Фото с портала "Окна соцреализма"
Каждый, кто приезжает на Симферопольский вокзал, непременно увидит его - памятник Ленину прямо через дорогу напротив арки, из которой с перрона выходят в город люди с чемоданами. Ильич сидит на лавочке и как будто встречает всех, кто приехал с визитом в Крым. Народная молва утверждает, что до примерно середины пятидесятых годов рядом с Лениным сидел Сталин. Но этого Ульянова установили около вокзала гораздо позже развенчания культа личности. Этот Ленин – сам по себе. Он был установлен только в 1961 году. Его автор – Нина Петровна Петрова.
Ленин кормил всю жизнь
Нина Петровна налепила Ильичей столько, что и сама не могла счесть. Она родилась на Урале в зажиточной семье конезаводчика и сама пострадала от заветов вождя: в 1930 году ее отца расстреляли, старшего брата сослали, а семья подверглась репрессиям только за то, что жили лучше, чем многие вокруг. А было тогда маленькой Ниночке всего четыре годика. Мама осталась одна, но, сама будучи очень образованной, и детям постаралась дать должное образование: помимо того, что Нина хорошо рисовала и разбиралась в искусстве, она знала несколько языков.
После окончания школы будущий скульптор уехала на Донбасс и училась в художественном училище в Луганске. А высшее образование получила в Киевском художественном институте. Ее педагогом был известный советский скульптор Макс Гельман. Скульптуру девушка выбрала из меркантильного расчета: краски для студентки были очень дороги, а глина не стоила практически ничего.
Скульптор Нина Петрова за работой
Скульптор Нина Петрова за работой
Уже выполняя дипломную работу, Нина привязала ее к Крыму: гипсовый слепок композиции "В Артеке" до сих пор хранится в Симферопольском художественном музее.
В 1956 году молодая скульптор уехала в Крым, чтобы работать в артели "Крымхудожник" и делать для парков, скверов, клубов скульптуры, гипсовые головы героев гражданской войны, партийных деятелей, людей труда и писателей… Конечно, больше всего пришлось лепить Лениных – таков был госзаказ. Парадокс, но многих из крымских Ильичей делала принципиально не только беспартийная, но и не вступившая в комсомол Петрова.
"Ленин меня осиротил и за это кормил всю жизнь", - грустно шутила художник, вспоминали ее современники.
Похоронить вождя революции
Очередной заказ был – сделать главу большевиков для симферопольского привокзального сквера. Предложив комиссии эскиз, где бетонный Ильич уютно отдыхает на парковой лавке, сидит, Петрова получила массу критики: мол, негоже быть самому человечному человеку таким расслабленным. На что он парировала: "Люди в Крым приезжают отдохнуть и поправить здоровье, вот и Владимир Ильич отдыхает".
Бетонный отлитый Ильич украшает привокзальную площадь, а вот гипсовый слепок в полную величину долгое время, пока не пришел в негодность, стоял около мастерской Петровой. И местные мальчишки запросто могли сказать, что катались на плечах самого Ленина, так как излазили его вдоль и поперек.
Дочь Нины Петровны Анна вспоминала, что в мастерской мамы на улице Беспалова глиняных и гипсовых лениных была масса – все это были слепки, изготовленные для отливки. Когда масса становилась критической, Нина Петровна закапывала их в палисаднике рядом со своей мастерской, потом крестила "могилку" и говорила, что если не хотят настоящее тело Ленина предавать земле, то хотя бы глиняных она похоронит почти по-христиански.
Памятник В.И. Ленину на привокзальной площади в Симферополе
Городская легенда Симферополя: Ленин и Сталин
А теперь снова вернемся к памятнику на вокзале. Городская легенда об "отпиленном" с куском лавки Сталине родилась от того, что в Симферополе и правда была похожая скульптура с двумя вождями. И на ней Ленин тоже сидел. Но такая скульптура украшала пространство за кинотеатром "Симферополь" в Городском саду. А до того, вспоминает писатель Борис Цитович, эта скульптурная композиция стояла в холле клуба работников торговли, разместившейся в бывшем здании большой симферопольской хоральной синагоги. Затем ее переместили в парк.
Самые известные произведения Нины Петровой – бюст Сергеева-Ценского в Алуште, Чехова на его Белой даче в Ялте, Мичурина в селе Маленькое Симферопольского района, Аллея Героев в Новофедровке, стела Дыбенко в самом центре Симферополя и памятник на могиле Мокроусова. А еще Нина Петровна изготовила бюсты Корнилова, Толстого, Нахимова, установленные на здании панорамы Севастополя в 1974 году. Так что для Крыма она сделала скульптор не мало, как и ее супруг, с которым она познакомилась и расписалась в Киеве, а приехали они в Крым вместе. Причем поездка эта была наградой – путевку Петровым дали как лучшим ученикам.
Симферопольская скульптор Нина Петрова создала десятки различных Лениных. Фото с портала "Симферополь вчера и сегодня"
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Симферопольская скульптор Нина Петрова создала десятки различных Лениных. Фото с портала "Симферополь вчера и сегодня"
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Симферопольская скульптор Нина Петрова создала десятки различных Лениных. Фото с портала "Симферополь вчера и сегодня"
Баталии, испытанные на себе
Иван Петров родился в одном из сел Кировоградской области, а затем жил в городке Изюм под Харьковом. Там родился известный украинский пейзажист, друг Николая Самокиша Сергей Васильковский. Под влиянием творчества известного земляка Иван поступил в Харьковское художественное училище. Но закончить его сразу у юноши не получилось – помешала война.
Вместе с другими студентами третьекурсник Петров осенью 1941 года копал оборонительные рвы вокруг Харькова, а уже через месяц был эвакуирован в Сталинград, где после окончания токарских курсов встал к станку: в лихую годину стране не были нужны молодые живописцы, надо было делать танки и орудия. С июня по август 1942 года Петров работал токарем на Сталинградском заводе "Красный октябрь".
При наступлении фашистов оборонять Сталинград приходилось всем, в том числе и тем, кто только что стоял у станков. С августа по сентябрь 1942 года Иван Петров - автоматчик Сталинградского истребительного рабочего батальона, защищавшего завод. Отступали за Волгу вместе с войсками, и Иван Петров переквалифицируется в наводчика орудия средних танков 31 танкового полка. В сталинградской мясорубке был тяжело контужен и считался погибшим, пока не "ожил" в эвакогоспитале.
В госпитале выяснилось, что Петров – обладатель редкой 4-й группы крови. Его оставили при госпитале работать санитаром штатно, а донором – по потребности. Свои обязанности будущий художник выполнял старательно и даже был отмечен как отличник санитарной службы. В составе эвакогоспиталя Иван Петров дошел до Берлина, где он и встретил Победу.
Историческая правда художника
После демобилизации Петров вернулся в Харьковское художественное училище, а затем поступил в Киевский государственный художественный институт, занимался в мастерской историко-батальной живописи профессора Трохименко, ученика Самокиша. Затем был переезд в Крым, где Ивана Петрова ждали уже собственные студенты в Крымском художественном училище.
Но педагогика не может быть без практики мастера. Фронтовик Петров выбрал для себя направление батальной живописи, в том числе и представленной на диорамах. Иван Петров – автор более половины диорам, созданных в музеях Украины и Крыма в ХХ веке!
К сожалению, сейчас собрать наследие автора очень сложно, ведь даже те произведения на исторические темы, которые до сих пор, хотелось бы верить, хранятся в музеях Украины, в настоящее время являются для этой страны идеологически неприемлемыми, ведь в произведениях Петрова нашли свое выражение военные подвиги тех, кем гордятся в России, и кого не признают на современной Украине – князя Владимира, Александра Суворова, Богдана Хмельницкого и Михаила Фрунзе.
К счастью, множество диорам Петрова размещены в Крыму. В советские годы диорамами охотно рассвечивали свои экспозиции множество музеев, они становились частью музейного пространства даже совсем маленьких клубов в крымских селах. Так, кисти Петрова принадлежат работы "Штурм Перекопа в 1920 году" (музей Красноперекопска), "Осада Корсуня войсками киевского Князя Владимира в 988 году" (Херсонес Таврический), "Бой партизан в Бешуйской долине в 1944 году" (Дом культуры Бахчисарая), "Десантная операция по взятию Новороссийска" (Музей Черноморского флота), "Первый партизанский бой в Крыму 3 ноября 1941 года под Кокасаном" (Музей Ичкинского партизанского отряда в селе Заветное), "Ночная операция крымских партизан (село Ароматное) "Третья линия обороны Севастополя" (село Угловое), "Подвиг девяти Героев 12 апреля 1944 года" (село Геройское) и множество других.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиорама в селе Геройское
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Диорама в селе Геройское
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельская диорама в с. Ароматное Белогорского района
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Сельская диорама в с. Ароматное Белогорского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Не так давно в Музее Тавриды восстановили диораму авторства Ивана Петрова. Фото Музея Тавриды
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Не так давно в Музее Тавриды восстановили диораму авторства Ивана Петрова. Фото Музея Тавриды
Эскиз к картине "Богдан Хмельницкий и польские послы" И. Петрова. Из собрания Симферопольского художественного музея
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Эскиз к картине "Богдан Хмельницкий и польские послы" И. Петрова. Из собрания Симферопольского художественного музея
1 из 4
Диорама в селе Геройское
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Сельская диорама в с. Ароматное Белогорского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Не так давно в Музее Тавриды восстановили диораму авторства Ивана Петрова. Фото Музея Тавриды
4 из 4
Эскиз к картине "Богдан Хмельницкий и польские послы" И. Петрова. Из собрания Симферопольского художественного музея
Его диорамы – это вклад в большую просветительскую работу, направленную на формирование интереса школьников и студентов к истории государства.
Не так давно в Алуштинском историко-краеведческом музее открылась новая диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Полотно диорамы авторства Ивана Петрова было найдено в ходе капитального ремонта музея. Диорама вновь обрела предметную часть и снова экспонируется в музее. Так прекрасные произведения искусства советского периода обретают новую жизнь в современности.
По стопам родителей
А помимо диорам был и ряд серьезных живописных произведений, графических серий, основной темой которых также являлись героические исторические события: графическая серия "Земля Перекопская", картины "Партизанский дозор", "Воспоминания", "Сиваш", "На Южном фронте".
Во второй половине жизни Иван Петров заинтересовался графикой, стал оформлять книги, занимался редким жанром художественного экслибриса.
"У нас в собрании есть несколько его очень выразительных гравюр. Это, видимо, была большая серия о Гражданской войне. Петров - хороший художник советской школы, с большим вкусом и отбором. Сейчас, когда мы его оценили, стало понятно, что надо было системно собирать разные его работы, и в восьмидесятые, и в девяностые, и в двухтысячные годы все это хранить и постепенно исследовать", - сказала РИА Новости Крым заместитель директора Симферопольского художественного музея Светлана Глазунова.
Работы дочери Петровых Анны Ивановны Петровой также хранятся в музее. Кстати, сама она не один год работала в этом учреждении культуры художником-реставратором и очень хотела создать при музее реставрационный центр.
Анна Петрова, как и ее сестра Ольга, пошла по стопам родителей – стала художником, закончив Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, мастерскую монументальной живописи академика Мыльникова. Анна Петрова – специалист по мозаикам, настенной росписи, в том числе и церковной. Например, ее золотые руки расписывали плафон "Созвездия" в зале у фонтана "Царица ночи" в Гурзуфском парке и воссоздавали мозаики в церкви Воскресения Христова в Форосе. Также Анна Ивановна Петрова реставрировала ряд монументальных произведений из мрамора Воронцовского дворца и мозаику и живопись в соборе Святого Владимира в Херсонесе.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИнтерьер ресторана Петра Губонина на Гурзуфском курорте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Интерьер ресторана Петра Губонина на Гурзуфском курорте
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