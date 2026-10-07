https://crimea.ria.ru/20261007/batalii-i-vozhdi-semeystva-khudozhnikov-petrovykh-1159416575.html

Баталии и вожди семейства художников Петровых

Баталии и вожди семейства художников Петровых - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Баталии и вожди семейства художников Петровых

Каждый, кто приезжает на Симферопольский вокзал, непременно увидит его - памятник Ленину прямо через дорогу напротив арки, из которой с перрона выходят в город... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T20:23

2026-10-07T20:23

2026-10-07T20:23

искусство

живопись

симферополь

владимир ильич ленин

николай самокиш

воронцовский дворец

симферопольский художественный музей

панорама

история

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Каждый, кто приезжает на Симферопольский вокзал, непременно увидит его - памятник Ленину прямо через дорогу напротив арки, из которой с перрона выходят в город люди с чемоданами. Ильич сидит на лавочке и как будто встречает всех, кто приехал с визитом в Крым. Народная молва утверждает, что до примерно середины пятидесятых годов рядом с Лениным сидел Сталин. Но этого Ульянова установили около вокзала гораздо позже развенчания культа личности. Этот Ленин – сам по себе. Он был установлен только в 1961 году. Его автор – Нина Петровна Петрова.Ленин кормил всю жизньНина Петровна налепила Ильичей столько, что и сама не могла счесть. Она родилась на Урале в зажиточной семье конезаводчика и сама пострадала от заветов вождя: в 1930 году ее отца расстреляли, старшего брата сослали, а семья подверглась репрессиям только за то, что жили лучше, чем многие вокруг. А было тогда маленькой Ниночке всего четыре годика. Мама осталась одна, но, сама будучи очень образованной, и детям постаралась дать должное образование: помимо того, что Нина хорошо рисовала и разбиралась в искусстве, она знала несколько языков.После окончания школы будущий скульптор уехала на Донбасс и училась в художественном училище в Луганске. А высшее образование получила в Киевском художественном институте. Ее педагогом был известный советский скульптор Макс Гельман. Скульптуру девушка выбрала из меркантильного расчета: краски для студентки были очень дороги, а глина не стоила практически ничего.Уже выполняя дипломную работу, Нина привязала ее к Крыму: гипсовый слепок композиции "В Артеке" до сих пор хранится в Симферопольском художественном музее.В 1956 году молодая скульптор уехала в Крым, чтобы работать в артели "Крымхудожник" и делать для парков, скверов, клубов скульптуры, гипсовые головы героев гражданской войны, партийных деятелей, людей труда и писателей… Конечно, больше всего пришлось лепить Лениных – таков был госзаказ. Парадокс, но многих из крымских Ильичей делала принципиально не только беспартийная, но и не вступившая в комсомол Петрова.Похоронить вождя революцииОчередной заказ был – сделать главу большевиков для симферопольского привокзального сквера. Предложив комиссии эскиз, где бетонный Ильич уютно отдыхает на парковой лавке, сидит, Петрова получила массу критики: мол, негоже быть самому человечному человеку таким расслабленным. На что он парировала: "Люди в Крым приезжают отдохнуть и поправить здоровье, вот и Владимир Ильич отдыхает".Бетонный отлитый Ильич украшает привокзальную площадь, а вот гипсовый слепок в полную величину долгое время, пока не пришел в негодность, стоял около мастерской Петровой. И местные мальчишки запросто могли сказать, что катались на плечах самого Ленина, так как излазили его вдоль и поперек.Дочь Нины Петровны Анна вспоминала, что в мастерской мамы на улице Беспалова глиняных и гипсовых лениных была масса – все это были слепки, изготовленные для отливки. Когда масса становилась критической, Нина Петровна закапывала их в палисаднике рядом со своей мастерской, потом крестила "могилку" и говорила, что если не хотят настоящее тело Ленина предавать земле, то хотя бы глиняных она похоронит почти по-христиански.Городская легенда Симферополя: Ленин и СталинА теперь снова вернемся к памятнику на вокзале. Городская легенда об "отпиленном" с куском лавки Сталине родилась от того, что в Симферополе и правда была похожая скульптура с двумя вождями. И на ней Ленин тоже сидел. Но такая скульптура украшала пространство за кинотеатром "Симферополь" в Городском саду. А до того, вспоминает писатель Борис Цитович, эта скульптурная композиция стояла в холле клуба работников торговли, разместившейся в бывшем здании большой симферопольской хоральной синагоги. Затем ее переместили в парк.Самые известные произведения Нины Петровой – бюст Сергеева-Ценского в Алуште, Чехова на его Белой даче в Ялте, Мичурина в селе Маленькое Симферопольского района, Аллея Героев в Новофедровке, стела Дыбенко в самом центре Симферополя и памятник на могиле Мокроусова. А еще Нина Петровна изготовила бюсты Корнилова, Толстого, Нахимова, установленные на здании панорамы Севастополя в 1974 году. Так что для Крыма она сделала скульптор не мало, как и ее супруг, с которым она познакомилась и расписалась в Киеве, а приехали они в Крым вместе. Причем поездка эта была наградой – путевку Петровым дали как лучшим ученикам.Баталии, испытанные на себеИван Петров родился в одном из сел Кировоградской области, а затем жил в городке Изюм под Харьковом. Там родился известный украинский пейзажист, друг Николая Самокиша Сергей Васильковский. Под влиянием творчества известного земляка Иван поступил в Харьковское художественное училище. Но закончить его сразу у юноши не получилось – помешала война.Вместе с другими студентами третьекурсник Петров осенью 1941 года копал оборонительные рвы вокруг Харькова, а уже через месяц был эвакуирован в Сталинград, где после окончания токарских курсов встал к станку: в лихую годину стране не были нужны молодые живописцы, надо было делать танки и орудия. С июня по август 1942 года Петров работал токарем на Сталинградском заводе "Красный октябрь".При наступлении фашистов оборонять Сталинград приходилось всем, в том числе и тем, кто только что стоял у станков. С августа по сентябрь 1942 года Иван Петров - автоматчик Сталинградского истребительного рабочего батальона, защищавшего завод. Отступали за Волгу вместе с войсками, и Иван Петров переквалифицируется в наводчика орудия средних танков 31 танкового полка. В сталинградской мясорубке был тяжело контужен и считался погибшим, пока не "ожил" в эвакогоспитале.В госпитале выяснилось, что Петров – обладатель редкой 4-й группы крови. Его оставили при госпитале работать санитаром штатно, а донором – по потребности. Свои обязанности будущий художник выполнял старательно и даже был отмечен как отличник санитарной службы. В составе эвакогоспиталя Иван Петров дошел до Берлина, где он и встретил Победу.Историческая правда художникаПосле демобилизации Петров вернулся в Харьковское художественное училище, а затем поступил в Киевский государственный художественный институт, занимался в мастерской историко-батальной живописи профессора Трохименко, ученика Самокиша. Затем был переезд в Крым, где Ивана Петрова ждали уже собственные студенты в Крымском художественном училище.Но педагогика не может быть без практики мастера. Фронтовик Петров выбрал для себя направление батальной живописи, в том числе и представленной на диорамах. Иван Петров – автор более половины диорам, созданных в музеях Украины и Крыма в ХХ веке!К сожалению, сейчас собрать наследие автора очень сложно, ведь даже те произведения на исторические темы, которые до сих пор, хотелось бы верить, хранятся в музеях Украины, в настоящее время являются для этой страны идеологически неприемлемыми, ведь в произведениях Петрова нашли свое выражение военные подвиги тех, кем гордятся в России, и кого не признают на современной Украине – князя Владимира, Александра Суворова, Богдана Хмельницкого и Михаила Фрунзе.К счастью, множество диорам Петрова размещены в Крыму. В советские годы диорамами охотно рассвечивали свои экспозиции множество музеев, они становились частью музейного пространства даже совсем маленьких клубов в крымских селах. Так, кисти Петрова принадлежат работы "Штурм Перекопа в 1920 году" (музей Красноперекопска), "Осада Корсуня войсками киевского Князя Владимира в 988 году" (Херсонес Таврический), "Бой партизан в Бешуйской долине в 1944 году" (Дом культуры Бахчисарая), "Десантная операция по взятию Новороссийска" (Музей Черноморского флота), "Первый партизанский бой в Крыму 3 ноября 1941 года под Кокасаном" (Музей Ичкинского партизанского отряда в селе Заветное), "Ночная операция крымских партизан (село Ароматное) "Третья линия обороны Севастополя" (село Угловое), "Подвиг девяти Героев 12 апреля 1944 года" (село Геройское) и множество других.Его диорамы – это вклад в большую просветительскую работу, направленную на формирование интереса школьников и студентов к истории государства.Не так давно в Алуштинском историко-краеведческом музее открылась новая диорама под названием "Подпольная партийная конференция в августе 1920 года в районе Алушты". Полотно диорамы авторства Ивана Петрова было найдено в ходе капитального ремонта музея. Диорама вновь обрела предметную часть и снова экспонируется в музее. Так прекрасные произведения искусства советского периода обретают новую жизнь в современности.По стопам родителейА помимо диорам был и ряд серьезных живописных произведений, графических серий, основной темой которых также являлись героические исторические события: графическая серия "Земля Перекопская", картины "Партизанский дозор", "Воспоминания", "Сиваш", "На Южном фронте".Во второй половине жизни Иван Петров заинтересовался графикой, стал оформлять книги, занимался редким жанром художественного экслибриса.Работы дочери Петровых Анны Ивановны Петровой также хранятся в музее. Кстати, сама она не один год работала в этом учреждении культуры художником-реставратором и очень хотела создать при музее реставрационный центр. Анна Петрова, как и ее сестра Ольга, пошла по стопам родителей – стала художником, закончив Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, мастерскую монументальной живописи академика Мыльникова. Анна Петрова – специалист по мозаикам, настенной росписи, в том числе и церковной. Например, ее золотые руки расписывали плафон "Созвездия" в зале у фонтана "Царица ночи" в Гурзуфском парке и воссоздавали мозаики в церкви Воскресения Христова в Форосе. Также Анна Ивановна Петрова реставрировала ряд монументальных произведений из мрамора Воронцовского дворца и мозаику и живопись в соборе Святого Владимира в Херсонесе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманКрым и судьба армянского гения Вардгеса Суренянца"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу

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