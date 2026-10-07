https://crimea.ria.ru/20261007/babe-leto-v-krymu-v-sredu-potepleet-do-22-1160002527.html
Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22 - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T00:01
2026-10-07T00:01
2026-10-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
В Крыму в среду потеплеет до 22 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на южном и восточном побережье до +15; днем +19…24, в горах +12…17", -уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22 градусов.
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