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Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22 - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22 - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html
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РИА Новости Крым
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Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22

В Крыму в среду потеплеет до 22 градусов тепла

00:01 07.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенние листья
Осенние листья - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на южном и восточном побережье до +15; днем +19…24, в горах +12…17", -уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22
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23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
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21:51Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
21:51Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
21:38Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду
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21:11Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей
20:53В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
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