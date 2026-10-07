https://crimea.ria.ru/20261007/babe-leto-v-krymu-v-sredu-potepleet-do-22-1160002527.html

Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22

Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22 - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Бабье лето: в Крыму в среду потеплеет до +22

В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T00:01

2026-10-07T00:01

2026-10-07T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая и солнечная погода, лишь утром местами возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью утром на побережье туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +12...14, днем потеплеет до +22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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