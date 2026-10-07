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Армия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронта

Армия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронта - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Армия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронта

Российские военные продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, уничтожая технику и живую силу противника. За сутки Киев потерял еще 1440... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:45

2026-10-07T12:45

2026-10-07T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, уничтожая технику и живую силу противника. За сутки Киев потерял еще 1440 солдат, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.Кроме того, в Харьковской и Сумской областях поражены живая сила и техника ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 260 солдат, боевую бронированную машину "Тиса", 19 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю и ликвидировали штурмовые бригады и отряды ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери врага - до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 155 военных, боевую бронированную машину "Казак", 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты "Добропольская". В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап.Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 боевиков, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили десантно-штурмовые бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял до 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две 155 мм американские самоходные артиллерийские установки "Paladin".Подразделения войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Каневское, Юльевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США.Также оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Кроме того, в среду в Минобороны РФ сообщали, что 764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныВ Киеве поражен Северный мостРоссийские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области

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