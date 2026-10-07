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Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье
Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье
Ударом российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T14:26
2026-10-07T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ударом российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.По данным ведомства, расчеты отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" и экипажей ВКС России в результате совместной боевой работы нанесли авиаудар по вантовому мосту в Запорожье, являющемуся важным логистическим объектом на территории Украины.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду в результате массированного удара были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожает формирования ВСУ на всей линии фронта Портовая инфраструктура и морские суда поражены в Одесской областиУдары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
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запорожье, министерство обороны рф, новости сво, украина, мост, новости
Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье

Армия Росси нанесла мощный удар по важному для ВСУ мосту между Запорожьем и Хортицей

14:26 07.10.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ударом российских войск существенно поврежден важный для логистики ВСУ вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, расчеты отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" и экипажей ВКС России в результате совместной боевой работы нанесли авиаудар по вантовому мосту в Запорожье, являющемуся важным логистическим объектом на территории Украины.
"Результатом авиаудара стало существенное повреждение вантового моста, соединяющего левый берег Днепра с островом Хортица на территории города Запорожье, который активно использовался ВСУ для переброски военных грузов и личного состава подразделений. После точного поражения движение по мосту было приостановлено", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду в результате массированного удара были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области.
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