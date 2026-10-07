https://crimea.ria.ru/20261007/aksenov-nagradil-6-chelovek-za-spasenie-turistov-iz-krasnoy-peschery-1160015530.html

Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры

Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры - РИА Новости Крым, 07.10.2026

Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание... РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:37

2026-10-07T12:37

2026-10-07T12:37

"крым-спас"

красная пещера в крыму

награды

сергей аксенов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем. Соответствующий указ размещен на официальном сайте крымского правительства.Кроме того, медалью "За мужество и доблесть" отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, спасатели удостоены награды за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем.Поиски туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красная пещера в крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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