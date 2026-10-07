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Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры
Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры - РИА Новости Крым, 07.10.2026
Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T12:37
2026-10-07T12:37
"крым-спас"
красная пещера в крыму
награды
сергей аксенов
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем. Соответствующий указ размещен на официальном сайте крымского правительства.Кроме того, медалью "За мужество и доблесть" отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, спасатели удостоены награды за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем.Поиски туристов в Красной пещере29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут. Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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"крым-спас", красная пещера в крыму, награды, сергей аксенов, крым, новости крыма
Аксенов наградил 6 человек за спасение туристов из Красной пещеры

Глава Крыма наградил спасателей за оказание помощи заблудившимся в пещере туристам

12:37 07.10.2026
 
© МЧС КрымаПоисковые работы в Красной пещере
Поисковые работы в Красной пещере
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем. Соответствующий указ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Наградить орденом "За верность долгу" за особые заслуги при выполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные при проведении поисково-спасательных мероприятий и спасении людей, Александра Архипова, Владимира Карташова, Андрея Мелихова", – говорится в тексте указа.
Кроме того, медалью "За мужество и доблесть" отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.
Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МЧС Крыма, спасатели удостоены награды за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем.

Поиски туристов в Красной пещере

29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках.
Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили. Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
Заблудившиеся любители-спелеологи не нашли выхода из пещеры Голубиная в пещеру Красная и развернулись обратно, а там их уже обнаружили спасатели, рассказали в МЧС республики. Спасенные в пещере туристы рассказали о своем самочувствии и поблагодарили сотрудников МЧС.
Траверс из пещеры Голубиной в Красную в Крыму - один из самых сложных в подземном мире полуострова, требует навыков и профессионального проводника в группе, потому что заблудиться здесь может даже тот, кто ранее уже проходил этот маршрут.
Большинство несчастных случаев, которые происходят во время спусков спелеотуристов в пещеры, в том числе в Крыму, связаны с человеческим фактором, а не с природным.
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"КРЫМ-СПАС"Красная пещера в КрымуНаградыСергей АксеновКрымНовости Крыма
 
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