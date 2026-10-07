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764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2026
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764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки
764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2026
764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки
Российские Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T12:28
2026-10-07T12:28
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 311 вражеских БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РоссииВ Крыму объявлена угроза атаки дронов – жителей просят срочно укрытьсяНазваны сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, новости сво, украина, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки

Минобороны: 764 украинских БПЛА уничтожены регионами России за сутки

12:28 07.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 311 вражеских БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ ранее.
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НовостиНовости СВОУкраинаМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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