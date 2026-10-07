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764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки

764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2026

764 украинских БПЛА сбиты регионами России за сутки

Российские Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2026

2026-10-07T12:28

2026-10-07T12:28

2026-10-07T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские Средства ПВО за сутки сбили 764 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 311 вражеских БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РоссииВ Крыму объявлена угроза атаки дронов – жителей просят срочно укрытьсяНазваны сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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