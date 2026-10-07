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311 дронов уничтожено за ночь над Крымом и другими 16-ю регионами РФ
311 дронов уничтожено за ночь над Крымом и другими 16-ю регионами РФ - РИА Новости Крым, 07.10.2026
311 дронов уничтожено за ночь над Крымом и другими 16-ю регионами РФ
В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 311 вражеских БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.10.2026
2026-10-07T08:54
2026-10-07T08:54
2026-10-07T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 311 вражеских БПЛА над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
311 дронов уничтожено за ночь над Крымом и другими 16-ю регионами РФ
За ночь над Крымом и другими 16-ю регионами России сбито 311 БПЛА