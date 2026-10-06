https://crimea.ria.ru/20261006/yunye-inzhenery-iz-sevastopolya-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-festivalya-1159993527.html
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T22:13
2026-10-06T22:13
2026-10-06T22:13
севастополь
спорт
новости севастополя
соревнования
общество
дети
наука в крыму: открытия и изобретения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159993813_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_03668912c89ccf1e40cb8d791662ab7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Фестиваль собрал более 1500 участников из России и восьми стран. Награды разыгрывали в 42 номинациях.В правительстве подчеркнули, что победа стала результатом упорного труда, обучения в центре "Альтаир" и сильной командной работы.Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата РоссииАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159993813_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0bb33d1ae869b699c17afcdd2eb53541.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, спорт, новости севастополя, соревнования, общество, дети, наука в крыму: открытия и изобретения
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
Юные инженеры из Севастополя взяли золото международного фестиваля робототехники