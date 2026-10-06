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Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T22:13
2026-10-06T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Фестиваль собрал более 1500 участников из России и восьми стран. Награды разыгрывали в 42 номинациях.В правительстве подчеркнули, что победа стала результатом упорного труда, обучения в центре "Альтаир" и сильной командной работы.Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата РоссииАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию
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севастополь, спорт, новости севастополя, соревнования, общество, дети, наука в крыму: открытия и изобретения
Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля

Юные инженеры из Севастополя взяли золото международного фестиваля робототехники

22:13 06.10.2026
 
© Правительство СевастополяЮные инженеры из Севастополя стали чемпионами "РобоФиниста 2026"
Юные инженеры из Севастополя стали чемпионами РобоФиниста 2026
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Фестиваль собрал более 1500 участников из России и восьми стран. Награды разыгрывали в 42 номинациях.
"Севастопольская команда взяла золото в номинации "Сумо андроидных роботов" — одной из самых сложных и зрелищных. Победителями стали Никита Игнашев, Владислав Майлат и Савелий Головань, их наставники — Александр Казайкин и Алексей Селиверстов", - поделились в пресс-службе.
В правительстве подчеркнули, что победа стала результатом упорного труда, обучения в центре "Альтаир" и сильной командной работы.
Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.
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