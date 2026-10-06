https://crimea.ria.ru/20261006/yunye-inzhenery-iz-sevastopolya-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-festivalya-1159993527.html

Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля

Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля

Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T22:13

2026-10-06T22:13

2026-10-06T22:13

севастополь

спорт

новости севастополя

соревнования

общество

дети

наука в крыму: открытия и изобретения

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/06/1159993813_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_03668912c89ccf1e40cb8d791662ab7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Севастопольская команда молодых инженеров завоевала золото на международном фестивале робототехники "РобоФиниста 2026", сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Фестиваль собрал более 1500 участников из России и восьми стран. Награды разыгрывали в 42 номинациях.В правительстве подчеркнули, что победа стала результатом упорного труда, обучения в центре "Альтаир" и сильной командной работы.Ранее юный инженер из Севастополя стал участником V Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Он представил дрон, собранный собственными руками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата РоссииАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингуПаралимпиец из Севастополя стал чемпионом Европы по плаванию

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, новости севастополя, соревнования, общество, дети, наука в крыму: открытия и изобретения