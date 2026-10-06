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Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
Литовский сейм (парламент) принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:21
2026-10-06T12:21
литва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Литовский сейм (парламент) принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.Законопроект поддержали 106 депутатов, 18 проголосовали против, еще шесть воздержались.Второе, окончательное голосование состоится 12 января следующего года, сообщил спикера сейма Юозаса Олекаса. Для окончательного утверждения законопроекта его должны поддержать минимум 94 депутата из 141.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Литвы по отказу от размещения ядерного оружия частью крайне провокационной и дестабилизирующей политики стран НАТО. Она отметила, что Москва примет ответные меры.Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.Газета Financial Times в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеВойна с Европой будет очень короткой – Лавров
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РИА Новости Крым
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96
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литва, ядерное оружие, нато, в мире, безопасность, новости, политика, внешняя политика, оружие
Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета

Сейм Литвы одобрил в первом чтении снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия

12:21 06.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Литовский сейм (парламент) принял в первом чтении поправку к конституции, предусматривающую исключение из основного закона запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект поддержали 106 депутатов, 18 проголосовали против, еще шесть воздержались.
Второе, окончательное голосование состоится 12 января следующего года, сообщил спикера сейма Юозаса Олекаса. Для окончательного утверждения законопроекта его должны поддержать минимум 94 депутата из 141.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Литвы по отказу от размещения ядерного оружия частью крайне провокационной и дестабилизирующей политики стран НАТО. Она отметила, что Москва примет ответные меры.
Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, если альянс примет соответствующее коллективное решение.
Газета Financial Times в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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