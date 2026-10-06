https://crimea.ria.ru/20261006/vsu-atakovali-avtobus-v-zaporozhskoy-oblasti-pogibli-voditel-i-passazhiry-1159982484.html

ВСУ атаковали автобус в Запорожской области: погибли водитель и пассажиры

ВСУ атаковали автобус в Запорожской области: погибли водитель и пассажиры - РИА Новости Крым, 06.10.2026

ВСУ атаковали автобус в Запорожской области: погибли водитель и пассажиры

ВСУ атаковали маршрутный автобус в Запорожской области, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T11:46

2026-10-06T11:46

2026-10-06T11:46

запорожская область

евгений балицкий

новости сво

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали маршрутный автобус в Запорожской области, погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Еще трое пассажиров, по данным Балицкого, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается помощь. На месте работают оперативные службы.Утром во вторник стало известно, что вооруженные силы Украины также атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек пострадали, сообщал ранее мэр города Иван Приходько.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:868 дронов уничтожены над регионами РоссииВ Алешкинском округе от обстрелов ВСУ погибли два человека и ранены 11Массированный удар ВСУ по Подмосковью: под завалами нашли еще одного погибшего

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости сво, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)