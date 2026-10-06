https://crimea.ria.ru/20261006/v-sudake-na-den-otklyuchat-svet-1159977256.html
В Судаке на день отключат свет
В Судаке на день отключат свет - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Судаке на день отключат свет
В Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ, предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:57
2026-10-06T08:57
2026-10-06T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ, предупредили в "Крымэнерго".Как сообщалось, обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Это необходимо для устранения перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Судаке на день отключат свет
В Судаке во вторник на день отключат свет