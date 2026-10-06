В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном море
В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за горящего в Черном море танкера
22:18 06.10.2026 (обновлено: 22:31 06.10.2026)
© РИА Новости КрымСигнальная лента
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи. Об этом по итогам заседания оперативного штаба, в состав которого вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города, Роспотребнадзора, сообщил мэр Андрей Прошунин.
Вечером во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа (граждане Индии) спасены, по предварительной информации пострадавших нет. На данный момент происходит открытое горение нефти - начать тушение в таких условиях пока невозможно.
"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", - написал он в Telegram.
Прошунин уточнил, что Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения.
"Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведет мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром начнется подробный анализ и визуальный контроль ситуации", - добавил мэр.