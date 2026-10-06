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В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном море

В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном море - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном море

В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи. Об этом по итогам заседания оперативного штаба, в состав которого вошли... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T22:18

2026-10-06T22:18

2026-10-06T22:31

сочи

андрей прошунин

происшествия

пожар

безэкипажные катера

набережная

краснодарский край

кубань

пляжи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Сочи из-за горящего в Черном море танкера ограничили доступ на набережные и пляжи. Об этом по итогам заседания оперативного штаба, в состав которого вошли представители силовых ведомств, специалисты МЧС России, Росгидрометцентра города, Роспотребнадзора, сообщил мэр Андрей Прошунин.Вечером во вторник в акватории Черного моря произошло возгорание танкера с нефтью. По данным Минтранса России, судно, которое следовало под флагом Либерии, было атаковано безэкипажными катерами. Все 23 члена экипажа (граждане Индии) спасены, по предварительной информации пострадавших нет. На данный момент происходит открытое горение нефти - начать тушение в таких условиях пока невозможно.Прошунин уточнил, что Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

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кубань

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, андрей прошунин, происшествия, пожар, безэкипажные катера, набережная, краснодарский край, кубань, пляжи, черное море