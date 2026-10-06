В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей
Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года – мэр Прошунин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин по итогам заседания рабочей группы научного совета Сочи по комплексному подходу к защите побережья и оползневых территорий.
"Сегодня около 40 из 96 километров сочинской береговой линии находятся под угрозой разрушения, а ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тысячи кубометров. Ситуация требует решений, рассчитанных не на годы, а на десятилетия вперед", – написал Прошунин в своем канале в МАКС.
В этой связи эксперты представили научно-публицистическую презентацию "Берег, уходящий в море. 1925–2090" – научно обоснованный план действий, куда входят формирование генеральной схемы берегозащитных мероприятий, определение наиболее уязвимых и аварийных участков, очередности работ и источников финансирования.
"При этом универсального решения для всего побережья Сочи быть не может. Каждый участок имеет свои особенности рельефа, гидродинамики и движения наносов. Поэтому рассматриваем разные инженерные решения, в том числе создание искусственных галечных пляжей и применение прерывистых волноломов", – указал градоначальник.
Частые штормы повреждают пляжи и набережные в Крыму, сообщалось ранее. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению, убежден доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
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