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В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей
В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей
Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T11:23
2026-10-06T11:23
сочи
андрей прошунин
берегоукрепительные сооружения
черное море
пляжи
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин по итогам заседания рабочей группы научного совета Сочи по комплексному подходу к защите побережья и оползневых территорий.В этой связи эксперты представили научно-публицистическую презентацию "Берег, уходящий в море. 1925–2090" – научно обоснованный план действий, куда входят формирование генеральной схемы берегозащитных мероприятий, определение наиболее уязвимых и аварийных участков, очередности работ и источников финансирования.Частые штормы повреждают пляжи и набережные в Крыму, сообщалось ранее. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению, убежден доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуВ Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплениюВ Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года
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сочи, андрей прошунин, берегоукрепительные сооружения, черное море, пляжи, краснодарский край, новости
В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей

Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года – мэр Прошунин

11:23 06.10.2026
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин по итогам заседания рабочей группы научного совета Сочи по комплексному подходу к защите побережья и оползневых территорий.
"Сегодня около 40 из 96 километров сочинской береговой линии находятся под угрозой разрушения, а ежегодный дефицит пляжеобразующего материала достигает 31 тысячи кубометров. Ситуация требует решений, рассчитанных не на годы, а на десятилетия вперед", – написал Прошунин в своем канале в МАКС.
В этой связи эксперты представили научно-публицистическую презентацию "Берег, уходящий в море. 1925–2090" – научно обоснованный план действий, куда входят формирование генеральной схемы берегозащитных мероприятий, определение наиболее уязвимых и аварийных участков, очередности работ и источников финансирования.
"При этом универсального решения для всего побережья Сочи быть не может. Каждый участок имеет свои особенности рельефа, гидродинамики и движения наносов. Поэтому рассматриваем разные инженерные решения, в том числе создание искусственных галечных пляжей и применение прерывистых волноломов", – указал градоначальник.
Частые штормы повреждают пляжи и набережные в Крыму, сообщалось ранее. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению, убежден доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
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СочиАндрей ПрошунинБерегоукрепительные сооруженияЧерное мореПляжиКраснодарский крайНовости
 
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