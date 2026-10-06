https://crimea.ria.ru/20261006/v-sochi-razrushaetsya-bereg--vlasti-sozdayut-strategiyu-spaseniya-plyazhey-1159981213.html

В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей

В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Сочи разрушается берег – власти создают стратегию спасения пляжей

Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T11:23

2026-10-06T11:23

2026-10-06T11:23

сочи

андрей прошунин

берегоукрепительные сооружения

черное море

пляжи

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Власти Сочи создают стратегию спасения пляжей до 2090 года в связи с угрожающим состоянием сочинской береговой линии. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин по итогам заседания рабочей группы научного совета Сочи по комплексному подходу к защите побережья и оползневых территорий.В этой связи эксперты представили научно-публицистическую презентацию "Берег, уходящий в море. 1925–2090" – научно обоснованный план действий, куда входят формирование генеральной схемы берегозащитных мероприятий, определение наиболее уязвимых и аварийных участков, очередности работ и источников финансирования.Частые штормы повреждают пляжи и набережные в Крыму, сообщалось ранее. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению, убежден доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 годуВ Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплениюВ Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года

сочи

черное море

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, андрей прошунин, берегоукрепительные сооружения, черное море, пляжи, краснодарский край, новости