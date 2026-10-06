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В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия

В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия

В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T08:38

2026-10-06T08:38

2026-10-06T08:38

саки

юлия предыбайло

крым

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло.В городе все спокойно, подчеркнула глава администрации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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