https://crimea.ria.ru/20261006/v-sakakh-proydut-ucheniya-s-primeneniem-razlichnykh-vidov-oruzhiya-1159976644.html
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:38
2026-10-06T08:38
2026-10-06T08:38
саки
юлия предыбайло
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/0c/1144121723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea7473723f13a7e4971bc39c97a5bb22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло.В городе все спокойно, подчеркнула глава администрации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/0c/1144121723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c081471627ae81909d74413f54b0e73d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки, юлия предыбайло, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
В Саках пройдут учения военных с применением различных видов оружия