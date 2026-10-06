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В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия
В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:38
2026-10-06T08:38
саки
юлия предыбайло
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новости крыма
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло.В городе все спокойно, подчеркнула глава администрации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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саки, юлия предыбайло, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Саках пройдут учения с применением различных видов оружия

В Саках пройдут учения военных с применением различных видов оружия

08:38 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения в Раздольненском и Кировском районах
Учения в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма во вторник будут проходить учения военных. Об этом предупредила мэр Юлия Предыбайло.
"Уважаемые жители и гости города Саки! Сегодня на территории города запланированы учения военных с применением различных видов оружия. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написала она в своем канале в МАКС.
В городе все спокойно, подчеркнула глава администрации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СакиЮлия ПредыбайлоКрымНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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