https://crimea.ria.ru/20261006/v-rostovskoy-oblasti-nachnut-vklyuchat-sireny-pri-raketnoy-opasnosti-1159994958.html

В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности

В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности

В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T14:52

2026-10-06T14:52

2026-10-06T14:52

ростовская область

юрий слюсарь

ракетная опасность

новости

безопасность

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.Слюсарь добавил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Там приходят уведомления с рекомендациями, доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, ракетная опасность, новости, безопасность