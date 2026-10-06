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В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:52
2026-10-06T14:52
2026-10-06T14:52
ростовская область
юрий слюсарь
ракетная опасность
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.Слюсарь добавил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Там приходят уведомления с рекомендациями, доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, юрий слюсарь, ракетная опасность, новости, безопасность
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
В Ростовской области с 8 октября начнут включать сирены при ракетной опасности