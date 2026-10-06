Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/v-rostovskoy-oblasti-nachnut-vklyuchat-sireny-pri-raketnoy-opasnosti-1159994958.html
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:52
2026-10-06T14:52
ростовская область
юрий слюсарь
ракетная опасность
новости
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.Слюсарь добавил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Там приходят уведомления с рекомендациями, доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, ракетная опасность, новости, безопасность
В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности

В Ростовской области с 8 октября начнут включать сирены при ракетной опасности

14:52 06.10.2026
 
© Фото с сайта МЧС РК / Перейти в фотобанкСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 8 октября при угрозе ракетных ударов начнут включать сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАКС.
"На заседании оперативного штаба Ростовской области принято решение включать сирены при ракетной опасности. Решение вступит в силу с 8 октября", – написал он.
Слюсарь добавил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Там приходят уведомления с рекомендациями, доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
В Севастополе включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности. В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьРакетная опасностьНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
15:01Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
14:52В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
14:43В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
14:36Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
14:25Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
14:10Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
14:02Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
13:36Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
13:34Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве
13:28Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
13:20Часть Евпатории обесточена
13:15Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
13:08Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков
13:00Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
12:58В Феодосии дважды за день проведут учения военных
12:40До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
12:33Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
12:21Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
Лента новостейМолния