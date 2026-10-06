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В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди
В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди
В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом со ссылкой на пресс-службу фармацевтической... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:05
2026-10-06T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании-разработчика пишет РИА Новости.Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами, утонили в компании.Как рассказала заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Светлана Хохлова, даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет, а при повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины."Поэтому одна из ключевых задач лечения - максимально продлить период без прогрессирования и сохранить контроль над заболеванием. Появление еще одной опции в классе PARP-ингибиторов расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания", - цитирует врача пресс-служба компании.Ранее врач Крымского онкологического республиканского клинического диспансера Бекир Сеферов рассказал, что онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан превалирует рак кожи, рак молочных желез и рак легкого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепаВ России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человекаВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией
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96
news.crimea@rian.ru
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онкология, медицина, здравоохранение в россии, лекарства, минздрав рф, новости
В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди

В России зарегистрирован препарат для лечения агрессивного рака молочной железы и яичников

12:05 06.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании-разработчика пишет РИА Новости.
"Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат <…> для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток мутациями BRCA1/2. Регистрация селективного PARP-ингибитора позволяет расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака", - говорится в сообщении.
Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами, утонили в компании.
Как рассказала заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Светлана Хохлова, даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет, а при повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.
"Поэтому одна из ключевых задач лечения - максимально продлить период без прогрессирования и сохранить контроль над заболеванием. Появление еще одной опции в классе PARP-ингибиторов расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания", - цитирует врача пресс-служба компании.
Ранее врач Крымского онкологического республиканского клинического диспансера Бекир Сеферов рассказал, что онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан превалирует рак кожи, рак молочных желез и рак легкого.
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