https://crimea.ria.ru/20261006/v-rossii-zaregistrirovali-preparat-dlya-lecheniya-raka-grudi-1159982708.html

В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди

В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В России зарегистрировали препарат для лечения рака груди

В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом со ссылкой на пресс-службу фармацевтической... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T12:05

2026-10-06T12:05

2026-10-06T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Об этом со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании-разработчика пишет РИА Новости.Новый препарат разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами, утонили в компании.Как рассказала заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава РФ Светлана Хохлова, даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет, а при повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины."Поэтому одна из ключевых задач лечения - максимально продлить период без прогрессирования и сохранить контроль над заболеванием. Появление еще одной опции в классе PARP-ингибиторов расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания", - цитирует врача пресс-служба компании.Ранее врач Крымского онкологического республиканского клинического диспансера Бекир Сеферов рассказал, что онкологические заболевания находятся в России на втором месте после сердечно-сосудистых по причинам смертности, а среди онкологических заболеваний среди крымчан превалирует рак кожи, рак молочных желез и рак легкого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создан уникальный костный трансплантат при повреждениях черепаВ России девочек с 2027 года начнут прививать от вируса папилломы человекаВ Крыму за год выросло количество пациентов с онкологией

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, медицина, здравоохранение в россии, лекарства, минздрав рф, новости