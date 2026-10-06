https://crimea.ria.ru/20261006/v-rossii-rabotaet-gruppirovka-iz-30-sputnikov-dlya-skorostnogo-interneta-1159996959.html

В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета

В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета

В России работает низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников, которые обеспечивают скоростной доступ к интернету в любом уголке страны. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T15:21

2026-10-06T15:21

2026-10-06T15:21

михаил мишустин

интернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В России работает низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников, которые обеспечивают скоростной доступ к интернету в любом уголке страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.По информации Мишустина, по итогам прошлого года рынок услуг связи в стране вырос на 13% – до двух с половиной триллионов рублей. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло одного миллиона. Сети 4G охватывают практически все домохозяйства.По его словам, важно ускорить переход на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли, чтобы новый стандарт связи 5G действовал в десятках российских городов.Сегодня одно из ключевых направлений работы - это дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли, отметил премьер-министр. И напомнил, что в сентябре по поручению президента Владимира Путина были запущены сети 5G, которые работают на частотах LTE, необходимые дополнительные полосы были бесплатно выделены всем операторам "большой четверки".При этом, по словам Мишустина, совокупный оборот цифровых компаний в прошлом году превысил 21 триллион рублей, прирост составил почти 20%.Ранее эксперт в области телекоммуникационного развития Николай Сырчин выразил мнение, что на сегодняшний день республика обеспечена высокоскоростным интернетом на 90-95%, сложности с доступом к этим услугам испытывают некоторые отдаленные села.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует "пилот" по ограничению доступа к фишинговым сайтамНасколько Крым обеспечен высокоскоростным интернетомЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и против

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, интернет, цифровизация, новости, связь