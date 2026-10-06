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В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО - РИА Новости Крым, 06.10.2026
В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:43
2026-10-06T14:43
2026-10-06T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Об этом сообщают украинские СМИ.Документ внесла нардеп Анна Скороход, входящая в оппозиционную режиму Владимира Зеленского депутатскую группу "За будущее".Скороход предлагает оставить только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.В 2019 году Верховная рада утвердила изменения в конституцию, закрепляющие стратегический курс на членство страны в ЕС и НАТО. Закон был подписан тогдашним президентом Петром Порошенко*.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что нейтральный статус Украины остается целью России, и напомнил, что этот статус закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины.* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, нато, верховная рада украины, новости, политика
В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
В Верховную раду внесен законопроект о закреплении внеблокового статуса Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Об этом сообщают украинские СМИ.
Документ внесла нардеп Анна Скороход, входящая в оппозиционную режиму Владимира Зеленского депутатскую группу "За будущее".
"Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны", - говорится в предлагаемой правке.
Скороход предлагает оставить только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.
В 2019 году Верховная рада утвердила изменения в конституцию, закрепляющие стратегический курс на членство страны в ЕС и НАТО. Закон был подписан тогдашним президентом Петром Порошенко*.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что нейтральный статус Украины остается целью России, и напомнил, что этот статус закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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