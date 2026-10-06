https://crimea.ria.ru/20261006/v-radu-vnesli-zakonoproekt-ob-otkaze-ukrainy-ot-nato-1159996298.html

В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО

В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО - РИА Новости Крым, 06.10.2026

В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО

В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T14:43

2026-10-06T14:43

2026-10-06T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Верховную раду Украины внесен законопроект о внесении изменений в конституцию, предусматривающих отказ страны от вступления в военные альянсы и закрепление нейтрального статуса. Об этом сообщают украинские СМИ.Документ внесла нардеп Анна Скороход, входящая в оппозиционную режиму Владимира Зеленского депутатскую группу "За будущее".Скороход предлагает оставить только курс Украины на Евросоюз, убрав упоминание НАТО.В 2019 году Верховная рада утвердила изменения в конституцию, закрепляющие стратегический курс на членство страны в ЕС и НАТО. Закон был подписан тогдашним президентом Петром Порошенко*.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что нейтральный статус Украины остается целью России, и напомнил, что этот статус закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины.* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, верховная рада украины, новости, политика